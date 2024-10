Qu’est-ce que la provenance des données ?

La provenance des données associe diverses technologies pour améliorer leur fiabilité. Il s’agit de suivre les données depuis leur création jusqu’à leur état actuel en passant par de multiples transformations, afin de conserver un historique détaillé du cycle de vie de chaque actif de données. Les dépendances dans les données mettent en évidence les relations entre jeux de données, transformations et processus, afin d’offrir une vue globale de leur provenance et révéler la manière dont les changements survenus dans une partie du pipeline de données peuvent affecter les autres. En cas de discrépance, les dépendances permettent de relier le problème au processus, au créateur ou au jeu de données qui en est responsable.

Des algorithmes sont fréquemment utilisés dans ce processus pour capturer et documenter automatiquement le flux de données via différents systèmes, ce qui réduit les efforts manuels et minimise les erreurs. Ils garantissent la cohérence et l’exactitude en standardisant le traitement de données et en permettant un suivi en temps réel des transformations des données. Des algorithmes avancés peuvent détecter des anomalies ou des modèles inhabituels pour aider à identifier les problèmes potentiels d’intégrité des données ou la violation de la sécurité. Les organisations utilisent également des algorithmes pour analyser les informations sur les provenances afin d’identifier les inefficacités et de soutenir la conformité en fournissant des enregistrements détaillés et précis pour les exigences réglementaires.

Les API améliorent l’intégration et la communication entre les différents systèmes, outils et sources de données. Elles permettent d’automatiser la collecte, le partage et la mise à jour des informations de provenance sur diverses plateformes, afin d’améliorer la précision et l’exhaustivité des enregistrements de provenance.

La provenance des données fournit aux entreprises le contexte nécessaire pour appliquer les politiques, les normes et les pratiques qui régissent l’utilisation des données au sein de l’entreprise. Parmi les outils qui prennent en charge la provenance des données, citons CamFlow Project, le système de workflow scientifique open source Kepler, les modules Linux Provenance et l’Open Provenance Model. Associés aux outils de traçabilité des données, de gouvernance, de gestion et d’observabilité, ces outils forment un pipeline de données complet et efficace.