Qu'est-ce que la sauvegarde et la restauration ?

La manière dont vous sauvegardez vos données et vos applications (c’est-à-dire la fréquence des sauvegardes et l’appareil ou l’emplacement où elles sont effectuées) dépend du coût de la perte d’accès aux données et aux applications pendant une période spécifique et du coût de remplacement ou de recréation des données en cas de perte définitive.

En règle générale, la première étape de l'élaboration d'une stratégie de sauvegarde, en particulier d'une stratégie de sauvegarde d'entreprise, consiste à déterminer les objectifs de temps et de point de récupération pour chaque source de données et chaque application.

, ou RTO, correspond à la durée maximale pendant laquelle l’entreprise peut se permettre de ne pas avoir accès aux données ou à l’application, ou à la rapidité avec laquelle les données et l’application doivent être récupérées. L’objectif de point de récupération, ou RPO, fait référence à la quantité de données que vous pouvez vous permettre de perdre et détermine la fréquence à laquelle vous devez sauvegarder vos données pour éviter d'en perdre davantage.

Les RTO et RPO varient en fonction de l’activité de l’entreprise, des applications individuelles et des données en question. Les applications critiques (par exemple, le système de commerce électronique d’un grand détaillant en ligne ou l’application de négociation d’une maison de courtage) pourraient nécessiter des RTO et RPO microscopiques car, dans chaque cas, les temps d’arrêt pourraient coûter des millions par minute.

En revanche, le système de messagerie de la maison de courtage pourrait nécessiter des RTO et des RPO plus courts que le système de messagerie du détaillant, car la maison de courtage pourrait avoir besoin d’une piste d’audit complète des e-mails pour se conformer à la réglementation. Outre le RTO et le RPO, d’autres facteurs déterminent le choix de la technologie de sauvegarde et de restauration, notamment les besoins en termes d’évolutivité, la sécurité des données et même la distance physique (c’est-à-dire la nécessité de maintenir les sauvegardes suffisamment éloignées de l’infrastructure de production pour garantir la reprise en cas de panne de courant locale ou de catastrophe).