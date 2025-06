Qu’est-ce que le stockage flash ?

Le stockage flash a été développé pour répondre au besoin croissant de stockage non volatil, compact et peu gourmand en énergie, au fur et à mesure que les appareils électroniques devenaient plus petits et plus portables.

En 1986, Toshiba a lancé la première puce de mémoire flash NAND, optimisée pour allier stockage compact et vitesse d’écriture élevée, et prendre en charge les applications de stockage (SSD, cartes mémoire). En 1993, Intel a lancé la flash NOR, qui convient mieux aux applications nécessitant une lecture rapide des données, telles que les systèmes intégrés (code d’amorçage, micrologiciels).

La mémoire flash a offert des performances révolutionnaires et a rapidement bouleversé le monde du stockage de données en améliorant les disques rotatifs et les cartes mémoire. À mesure que l’utilisation des données augmentait et que les appareils devenaient plus légers et plus petits, les systèmes flash se sont avérés le moyen le plus rapide de stocker, d’écrire, de reprogrammer et de transférer des informations numériques.

En l’an 2000, la clé USB a été développée pour stocker et transférer des fichiers. Cet appareil portable était compact, avec une capacité bien supérieure à celle des systèmes de stockage précédents. En 2005, Apple a sorti ses premiers iPods à mémoire flash, accélérant l’adoption générale de la technologie du stockage flash.

À la fin des années 2000, les SSD (solid state drive) à mémoire flash sont venus remplacer progressivement les disques durs (HDD) utilisés dans les ordinateurs portables et les centres de données. Parmi les avantages offerts, citons un démarrage plus rapide, une consommation d’énergie réduite et une durabilité améliorée.

L’évolution de la technologie cellulaire a entraîné des progrès significatifs en matière de capacité de stockage flash. De la cellule mono-niveau, ou SLC (Single Level Cell), stockant 1 bit par cellule, l’industrie a évolué vers la cellule multiniveau (MLC), stockant 2 bits par cellule, au milieu des années 2000. Toshiba a lancé la cellules à trois niveaux (TLC) en 2009, et Samsung l’a adoptée en 2010, permettant le stockage de 3 bits d’informations par cellule. Chaque génération a augmenté la densité de stockage, tout en répondant aux exigences en matière de performance.

Ce changement s’est accéléré dans les années 2010 avec l’arrivée de la technologie 3D NAND, qui empile les cellules de mémoire verticalement pour augmenter la densité de stockage et réduire le coût par gigaoctet.

Début 2011, la sortie de l’interface flash native NVMe (Nonvolatile Memory Express) a davantage libéré le potentiel de la mémoire flash, permettant une latence ultra-faible et une performance haut débit sur les connexions PCIe (Peripheral Component Interconnect Express).

En 2018, Micron a lancé les disques flash QLC (cellule à quatre niveaux), qui utilisent 4 bits de données par cellule, augmentant la densité de 33 % par rapport à la technologie TLC. Si les QLC offrent une meilleure capacité et sont plus abordables que les TLC, ils sont également plus lents et ont une endurance moindre. Ils conviennent davantage aux workloads à forte intensité de lecture comme le stockage d’archives, la diffusion de contenu et l’inférence de l’IA, qu’aux applications à forte intensité d’écriture comme les plateformes de réseaux sociaux.

Avec sa vitesse et sa densité, la mémoire flash est devenue une technologie de stockage de choix pour les grandes entreprises. Elle a largement remplacé le disque dur, autrefois le support de stockage principal des centres de données. La technologie flash est également devenue indispensable à l’infrastructure informatique moderne puisqu’elle alimente tout, de l’edge computing à l’entraînement des modèles d’IA.