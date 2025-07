Qu’est-ce qu’une workload d’IA ?

Les workloads d’apprentissage profond (DL) permettent d’entraîner et de déployer des réseaux de neurones qui imitent la façon dont l’humain réfléchit, apprend et résout les problèmes. Sous-catégorie du machine learning, l’apprentissage profond se définit par une plus grande profondeur puisqu’il implique plusieurs couches de neurones artificiels, ou nœuds, qui s’appuient sur des hiérarchies de données de plus en plus complexes pour établir des connexions et des abstractions. Les modèles DL sont particulièrement utiles dans les tâches de reconnaissance d’images et de reconnaissance vocale, mais ces types de workloads peuvent s’avérer encore plus exigeantes que les workloads de ML. En effet, ils demandent des accélérateurs d’IA aussi puissants que ceux utilisés dans les calculs haute performance (HPC).