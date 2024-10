Une fois le jeu de données constitué, l'étape suivante consiste à sélectionner le modèle IA approprié à votre application. Il existe des modèles de différents niveaux de complexité. Les modèles plus complexes peuvent gérer davantage d'entrées et effectuer des inférences plus fines que les modèles plus simples. Il est important, lors de cette étape, de bien définir vos besoins, car former des modèles plus complexes peut s'avérer plus coûteux en temps, en argent et en ressources que former des modèles plus simples.