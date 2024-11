Qu’est-ce que la souveraineté des données ?

Ces lois varient d’un territoire à l’autre, mais en règle générale, lorsqu’un pays est dit « souverain » sur un élément de données, cela signifie qu’il détient la juridiction et l’autorité sur la manière dont ces données peuvent être utilisées et les personnes autorisées à y accéder. Cependant, les données sont souvent soumises aux législations de plusieurs pays (résidence des données et localisation des données) si bien que leur gestion, leur stockage et leur traitement deviennent de plus en plus complexes.

Dans les cas où les données sont générées dans un pays ou une région, mais stockées et/ou traitées ailleurs, l’organisation responsable des données doit s’assurer qu’elle respecte toutes les exigences légales liées au traitement des ensembles de données dans les deux emplacements. Par exemple, les entreprises peuvent estimer nécessaire d’établir des accords particuliers de protection des données ou de concevoir et mettre en œuvre des protocoles de transfert de données spécifiques pour maintenir la conformité et éviter les conflits potentiels dans un ou plusieurs territoires. De plus, les organisations qui stockent et traitent des données dans plusieurs régions ou pays doivent être informées de toutes les lois de protection des données, restrictions transfrontalières et autres obligations à respecter afin de préserver la confidentialité et l’intégrité des données.