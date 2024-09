Avant de découvrir les avantages du cloud hybride, examinons comment le modèle de cloud computing hybride est devenu le modèle essentiel de l'infrastructure informatique pour protéger les données critiques et exécuter les workloads.

Avant le cloud computing, les organisations n'avaient d'autre choix que de stocker les données et d'exécuter leurs applications logicielles dans une infrastructure informatique traditionnelle centralisée, composée de centres de données sur site, de serveurs, de matériel réseau et d'applications logicielles d'entreprise. À mesure que les processus métier devenaient de plus en plus numérisés, ces configurations sur site nécessitaient toujours plus de puissance de calcul et d'espace physique, ce qui mettait à rude épreuve les opérations et augmentait les coûts, car les organisations devaient acheter et gérer elles-mêmes l'ensemble de leur infrastructure en interne.

Avec l’avènement du cloud computing de niveau entreprise, les organisations peuvent se lancer dans la migration vers le cloud et externaliser l’espace de stockage informatique et la puissance de traitement vers des clouds publics hébergés par des fournisseurs de services cloud tiers tels qu’Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Google Cloud et Microsoft Azure.

Aujourd'hui, ces fournisseurs proposent des ressources virtualisées allant des applications logicielles à la demande prêtes à l'emploi aux machines virtuelles (VM) individuelles, en passant par des infrastructures et des plateformes de développement complètes de niveau entreprise. Les services gérés basés sur le cloud incluent l'infrastructure en tant que service (IaaS), le logiciel en tant que service (SaaS) et la plateforme en tant que service (PaaS). Les clouds publics fonctionnent sur la base d’un paiement à l’utilisation, ce qui constitue une solution rentable qui limite le gaspillage de ressources.

Les clouds privés, c'est-à-dire des environnements informatiques dans lesquels toutes les ressources matérielles et logicielles sont dédiées et accessibles uniquement par une seule organisation, sont apparus principalement comme un moyen pour les entreprises de maintenir un contrôle strict sur leur infrastructure informatique afin de protéger les données sensibles et de respecter les exigences de confidentialité ou de conformité réglementaire. Une configuration de cloud privé est généralement hébergée dans le centre de données local d'une entreprise, mais elle peut également être hébergée sur l'infrastructure d'un fournisseur de services cloud ou une infrastructure louée dans un centre de données hors site.

La technologie de cloud hybride est née de la nécessité de prendre en charge et d’intégrer l’informatique, le stockage et les services dans différents environnements informatiques pour augmenter la capacité et améliorer les performances globales. Le cloud hybride combine de manière fluide le cloud public, le cloud privé et l’infrastructure sur site dans une solution unique et flexible qui offre une portabilité pour exécuter les applications et les workloads.

Aujourd’hui, une approche multicloud hybride a émergé. Son principe ? Combiner plusieurs services de cloud public de différents fournisseurs et un environnement de cloud privé. Ce modèle d'infrastructure moderne permet le développement d'applications cloud native (par exemple, des microservices) et utilise une plateforme d'orchestration de conteneurs (par exemple, Kubernetes, Docker Swarm) pour automatiser le déploiement d'applications sur tous les clouds. Lorsqu’elle est bien conçue, une architecture multicloud hybride peut fournir aux entreprises un stockage haute performance, un réseau à faible latence, une sécurité de qualité et aucun temps d’arrêt.