L’utilisation directe de ChatGPT en entreprise présente des risques et des difficultés.. Cela concerne notamment la sécurité et la fuite de données, les questions de confidentialité et de responsabilité, les complexités liées à la propriété intellectuelle, le respect des licences open source, les limites au développement de l’IA, et l’incertitude de la confidentialité et du respect des lois internationales. Je présente ici ces risques et partage des exemples qui montrent comment ils peuvent se manifester dans les activités quotidiennes de votre entreprise.

Je commencerai par examiner les solutions alternatives qui visent à atténuer les risques liés à l’utilisation directe de ChatGPT, notamment IBM watsonx, que je recommande pour une utilisation en entreprise, car il répond aux préoccupations en matière de propriété et de confidentialité des données grâce à une édition (ou curation) et une gouvernance rigoureuses. Je conclurai cette conversation en revenant à l’histoire du smoothie, je vous le promets, mais lorsque je mentionnerai « vos données » ci-dessous, n’hésitez pas à remplacer cette expression par « votre pomme ».

Avant de découvrir d’autres solutions, il est essentiel que les entreprises soient conscientes des risques et des défis potentiels liés à l’utilisation directe de ChatGPT. Pour rappel, l’histoire d’Internet a montré l’émergence et l’évolution de nouveaux services (recherche Google, réseaux sociaux, etc.), ce qui souligne l’importance de la propriété et de la confidentialité des données au sein de l’entreprise. Dans cette optique, voici les principaux facteurs à prendre en considération :

Sécurité et fuite de données

Si des informations sensibles provenant de tiers ou internes à l’entreprise sont saisies dans ChatGPT, elles sont intégrées au modèle de données du chatbot et peuvent être partagées avec d’autres personnes qui posent des questions pertinentes. Cela pourrait entraîner une fuite de données et enfreindre les politiques de sécurité de l’entreprise.

Exemple : les plans relatifs à un nouveau produit d’un client que votre équipe aide à lancer, notamment les spécifications confidentielles et les stratégies marketing, ne doivent pas être partagés avec ChatGPT afin d’éviter tout risque de fuite de données et de violation potentielle de la sécurité.

Confidentialité et vie privée

Comme pour le point précédent, le partage d’informations confidentielles sur les clients ou les partenaires peut constituer une violation des accords contractuels et des exigences légales en matière de protection de ces informations. Si la sécurité de ChatGPT est compromise, des contenus confidentiels peuvent être divulgués, ce qui peut avoir un impact sur la réputation de l’entreprise et l’exposer à des responsabilités.

Exemple : supposons qu’un établissement de santé utilise ChatGPT pour répondre aux demandes des patients. Si des informations confidentielles sur les patients, telles que des dossiers ou des données de santé, sont partagées avec ChatGPT, cela pourrait constituer une violation des obligations légales ainsi que des droits à la vie privée des patients en vertu de lois telles que HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) (lien externe à ibm.com) aux États-Unis.

Problèmes liés à la propriété intellectuelle

La question de la propriété du code ou du texte généré par ChatGPT peut être complexe. Les conditions d’utilisation stipulent que le résultat appartient au fournisseur de l’entrée, mais des problèmes peuvent se poser lorsque le résultat comprend des données légalement protégées provenant d’autres entrées. Des problèmes liés aux droits d’auteur peut également se poser si ChatGPT est utilisé pour générer du matériel écrit à partir d’une propriété protégée par des droits d’auteur.

Exemple : la génération de documents écrits à des fins de marketing dont le contenu comprend des éléments protégés par le droit d’auteur provenant de sources externes sans attribution ou autorisation appropriée pourrait potentiellement enfreindre les droits de propriété intellectuelle des créateurs du contenu original. Cela peut entraîner des conséquences juridiques et nuire à la réputation de l’entreprise.

Conformité aux licences open source

Si ChatGPT utilise des bibliothèques open source et intègre ce code dans ses produits, cela pourrait potentiellement enfreindre les licences de logiciels open source (OSS) (par exemple GPL), entraînant des complications juridiques pour l’entreprise.

Exemple : si une entreprise utilise ChatGPT pour générer du code pour un produit logiciel et que l’origine des données utilisées pour entraîner GPT n’est pas claire, il existe un risque de violation potentielle des conditions des licences open source associées à ce code. Cela peut entraîner des complications juridiques, notamment des plaintes pour violation de licence et des poursuites judiciaires potentielles de la part de la communauté open source.

Limitations du développement de l’IA

Les conditions d’utilisation de ChatGPT précisent qu’il ne peut pas servir à développer d’autres systèmes d’IA. L’utilisation de ChatGPT de cette manière peut entraver les futurs plans de développement de l’IA si l’entreprise opère dans ce domaine.

Exemple : une entreprise spécialisée dans la technologie de reconnaissance vocale prévoit d’améliorer son système existant en intégrant les capacités de traitement automatique du langage naturel de ChatGPT. Cependant, les conditions d’utilisation de ce dernier stipulent explicitement qu’il ne peut pas être utilisé dans le développement d’autres systèmes d’IA.