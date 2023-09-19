En tant que domaine d’expertise, la science des données est beaucoup plus large en portée que l’analytique et est considérée comme son propre parcours professionnel. Ceux qui travaillent dans le domaine de la science des données sont appelés data scientists. Ces professionnels construisent des modèles statistiques, développent des algorithmes, entraînent des modèles de machine learning et créent des cadres des exigences pour :

Prévoir les résultats à court et à long terme

Résoudre les problèmes métier

Identifier les opportunités

Soutenir une stratégie métier

Automatiser les tâches et les processus

Dans le monde de la technologie, les emplois en science des données sont actuellement en demande dans de nombreux secteurs et entreprises. Pour poursuivre une carrière en science des données, vous devez acquérir une compréhension approfondie et une connaissance approfondie du machine learning et de l’IA. Vos compétences doivent inclure la capacité à écrire dans les langages de programmation Python, SAS, R et Scala. Vous devez également avoir une expérience de travail sur les plateformes de big data comme Hadoop ou Apache Spark. En outre, la science des données nécessite une expérience dans le codage de base de données SQL et une capacité à travailler avec des données non structurées de différents types, telles que la vidéo, l’audio, les images et le texte.

Les data scientists effectuent généralement des analyses de données lors de la collecte, du nettoyage et de l’évaluation des données. En analysant les jeux de données, les data scientists peuvent mieux comprendre leur utilisation potentielle dans un algorithme ou un modèle de machine learning. Les data scientists travaillent également en étroite collaboration avec les ingénieurs de données, qui sont responsables de la création des pipelines de données qui fournissent aux data scientists les données dont leurs modèles ont besoin, ainsi que des pipelines sur lesquels les modèles s’appuient pour une production à grande échelle.