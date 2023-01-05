Stratégie d’architecture des données pour la qualité des données

La mauvaise qualité des données est l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises qui aspirent à être davantage axées sur les données. Des décisions inopportunes et des processus métier erronés, des opportunités de revenus manquées, des initiatives commerciales infructueuses et des systèmes de données complexes peuvent tous découler de problèmes de qualité des données. Un seul de ces problèmes peut s’avérer coûteux pour une entreprise. Devoir tous les gérer simultanément peut être dévastateur.
Plusieurs facteurs déterminent la qualité des données de votre entreprise, tels que leur exactitude, leur exhaustivité ou encore leur cohérence. Mais il existe un autre facteur qui n’est pas reconnu à sa juste valeur : votre architecture de données.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Une architecture de données adéquate peut aider votre entreprise à améliorer la qualité des données, car elle fournit le cadre qui définit la manière dont les données sont recueillies, transportées, stockées, sécurisées, employées et partagées pour des cas d’utilisation liés à la business intelligence et à la science des données.
La première génération d’architectures de données, représentée par les entrepôts de données d’entreprise et les plateformes de business intelligence, se caractérisait par des milliers de tâches ETL, de tableaux et de rapports que seul un petit groupe d’ingénieurs de données spécialisés comprenait, ce qui se traduisait par un impact positif sous-estimé sur l’activité. La nouvelle génération de plateformes de big data et de tâches par lots longue durée gérées par une équipe centrale d’ingénieurs de données a souvent conduit à des marécages de data lakes.
Ces deux approches étaient généralement des architectures monolithiques et centralisées, organisées autour de fonctions mécaniques d’ingestion, de traitement, de nettoyage, d’agrégation et de livraison des données. Cela a créé un certain nombre de goulets d’étranglement organisationnels et technologiques qui ont empêché l’intégration et la mise à l’échelle des données à plusieurs niveaux : changement constant du paysage des données, prolifération des sources et des consommateurs de données, diversité des transformations et des traitements de données requis par les cas d’utilisation, et rapidité de réponse aux changements.
Une architecture de données moderne telle que le maillage de données et la data fabric vise à connecter facilement de nouvelles sources de données et à accélérer le développement de pipelines spécifiques à des cas d’utilisation dans des environnements sur site, hybrides et multicloud. Associée à une gestion efficace du cycle de vie des données, qui évolue vers la gestion des données en tant que produit, une architecture de données moderne peut permettre à votre entreprise de :
Comme votre architecture dicte la manière dont vos actifs et vos ressources de gestion des données sont structurés, elle joue un rôle essentiel dans l’efficacité avec laquelle votre entreprise accomplit ces tâches. En d’autres termes, l’architecture de données est un élément fondamental de votre stratégie métier pour une meilleure qualité des données. Pour bénéficier pleinement des capacités essentielles des solutions modernes de gestion de la qualité des données, les organisations doivent :
Une stratégie de données peut aider les architectes de données à créer et à mettre en œuvre une architecture qui améliore la qualité de ces données. Les étapes pour développer une stratégie de données efficace comprennent :
Par exemple, un établissement financier peut chercher à améliorer sa conformité réglementaire, à réduire ses coûts et à augmenter ses revenus. Les parties prenantes peuvent identifier des cas d’utilisation métier pour certains types de données, tels que l’analyse de données en temps réel au fur et à mesure de leur intégration afin d’automatiser la prise de décision et de baisser les dépenses.
Cette étape consiste à identifier et à répertorier toutes les données de l’entreprise dans une liste d’inventaire centralisée ou fédérée, éliminant ainsi les silos de données. La liste doit détailler l’emplacement de chaque jeu de données et les applications et cas d’utilisation qui en dépendent. Ensuite, sélectionnez les données nécessaires à vos cas d’utilisation clés et hiérarchisez les domaines de données qui les contiennent.
Une convention de dénomination et un format de données harmonisé (classes de données) pour les données utilisées dans l’entreprise contribuent à garantir la cohérence et l’interopérabilité des données entre les services (domaines) et les cas d’utilisation.
Déterminez les changements qui permettront d’optimiser vos données pour atteindre vos objectifs métier. L’étude des différents types d’architectures de données modernes, telles que la data fabric et le maillage de données, peut vous aider à choisir la structure de données la mieux adaptée à vos besoins commerciaux.
Créez des KPI et utilisez des analyses avancées qui relient la mesure du succès de votre architecture à la qualité des données qu’elle prend en charge.
Les entreprises peuvent élaborer un plan de déploiement pour mettre en œuvre l’architecture et la gouvernance des données dans trois à quatre domaines par trimestre.
Une architecture de données bien conçue crée une base pour la qualité des données grâce à la transparence et à la standardisation qui définissent la manière dont votre entreprise perçoit, utilise et parle des données.
Comme indiqué précédemment, la data fabric est l’une de ces architectures. Elle automatise la découverte, la gouvernance et la gestion de la qualité des données et simplifie l’accès en libre-service aux données distribuées dans un environnement en cloud hybride. Elle peut englober les applications qui génèrent et utilisent des données, ainsi qu’un nombre illimité de référentiels de stockage de données tels que les entrepôts de données, les data lakes (qui stockent de grands volumes de big data), les bases de données NoSQL (qui stockent des données non structurées) et les bases de données relationnelles qui utilisent le langage SQL.
Découvrez les avantages de la data fabric et d’IBM Cloud Pak for Data.
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
Alignez votre stratégie de données et d’analyse sur les objectifs de l’entreprise grâce à ces quatre étapes clés.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Découvrez Cognos Analytics 12.0, des informations alimentées par l’IA pour une prise de décision plus éclairée.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.