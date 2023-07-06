Avec l’augmentation des données provenant des réseaux sociaux, des sites de e-commerce, des recherches Internet, des enquêtes clients et autres, un nouveau domaine d’étude basé sur le big data est apparu. Ces énormes jeux de données, qui ne cessent de croître, permettent aux entreprises de surveiller les modèles et les comportements d’achat et de faire des prédictions.

Cependant, comme les jeux de données ne sont pas structurés, il peut être compliqué et chronophage de les interpréter pour la prise de décision. C’est là que la science des données entre en jeu.

Le terme science des données est utilisé pour la première fois dans les années 1960, lorsqu’il est interchangeable avec l’expression « science informatique ». La « science des données » est devenue une discipline indépendante pour la première fois en 2001. La science des données et le machine learning sont tous deux utilisés par les ingénieurs de données et dans presque tous les secteurs.

Les domaines ont évolué de sorte que pour travailler en tant qu’analyste de données qui visualise, gère et accède aux données, vous devez connaître le langage SQL (Structured Query Language) ainsi que les mathématiques, les statistiques, la visualisation des données (pour présenter les résultats aux parties prenantes) et le data mining. Il est également nécessaire de comprendre les techniques de nettoyage et de traitement des données. Étant donné que les analystes de données créent souvent des modèles de machine learning, les connaissances en matière de programmation et d’IA sont également précieuses. Les mathématiques, les statistiques, la visualisation des données (pour présenter les résultats aux parties prenantes) et le data mining aussi. Il est également nécessaire de comprendre les techniques de nettoyage et de traitement des données. Étant donné que les analystes de données créent souvent des modèles de machine learning, les connaissances en matière de programmation et d’IA sont également précieuses.