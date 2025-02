Qu’est-ce qu’un arbre de décision ?

Ce type de structure d’organigramme crée également une représentation de la prise de décision, permettant aux différents groupes au sein d’une organisation de mieux comprendre pourquoi une décision a été prise.



L’apprentissage par arbre de décision emploie une stratégie de division pour régner en effectuant une recherche gloutonne pour identifier les points de division optimaux au sein d’un arbre. Ce processus de fractionnement est ensuite répété de manière descendante et récursive jusqu’à ce que tous les enregistrements, ou la majorité d’entre eux, aient été classés sous des étiquettes de classe spécifiques.

Le fait que tous les points de données soient ou non classés comme des ensembles homogènes dépend en grande partie de la complexité de l’arbre de décision. Les petits arbres peuvent plus facilement atteindre des nœuds feuille purs, c’est-à-dire des points de données dans une seule classe. Cependant, à mesure qu’un arbre grandit, il devient de plus en plus difficile de maintenir cette pureté, ce qui se traduit généralement par un nombre insuffisant de données provenant d’un sous-arbre donné. Lorsque cela se produit, on parle de fragmentation des données, et cela peut souvent conduire à un surajustement.

Par conséquent, les arbres de décision ont une préférence pour les petits arbres, ce qui est conforme au principe de parcimonie du Rasoir d’Occam ; ainsi, « les entités ne doivent pas être multipliées plus que nécessaire ». En d’autres termes, les arbres de décision ne doivent ajouter de la complexité que si nécessaire, car l’explication la plus simple est souvent la meilleure. Pour réduire la complexité et éviter le surajustement, l’élagage est généralement utilisé ; il s’agit d’un processus qui supprime les branches qui se divisent selon des fonctionnalités moins cruciales. L’ajustement du modèle peut ensuite être évalué via le processus de validation croisée.

Les arbres de décision peuvent également conserver leur précision en formant un ensemble à l’aide d’un algorithme de forêt aléatoire ; ce classificateur prédit des résultats plus précis, en particulier lorsque les arbres individuels ne sont pas corrélés les uns aux autres.