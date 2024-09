Le cas d’utilisation le plus connu de l’OCR est la conversion des documents papier imprimés en documents texte lisibles par les machines. Une fois le document papier numérisé soumis au traitement OCR, son texte peut être modifié à l’aide d’un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word ou Google Docs. Les différents cas d’utilisation permettent d’accélérer les workloads de nombreux secteurs : éducation, finance, santé, logistique, transport, traitement et récupération des documents de prêt, dossiers médicaux, formulaires d’assurance, étiquettes, factures et reçus.

Souvent discrète, la technologie OCR alimente de nombreux systèmes et services bien connus de notre quotidien. Parmi les cas d’utilisation moins connus, mais non moins importants de la technologie OCR, citons l’automatisation de la saisie de données, l’assistance aux personnes aveugles ou malvoyantes, l’indexation des documents pour les moteurs de recherche (passeports, plaques d’immatriculation, factures, relevés bancaires, traitement et transcription des chèques, cartes de visite) et la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation.

L’OCR permet d’optimiser la modélisation des big data en convertissant les documents papier et les images numérisées en fichiers PDF lisibles par les machines et interrogeables. Le traitement et la récupération d’informations importantes impliquent tout d’abord l’application de l’OCR aux documents où les calques de texte ne sont pas déjà présents.

Grâce à la reconnaissance de texte OCR, les documents numérisés peuvent être intégrés dans un système de big data qui est ensuite capable de lire les données clients à partir de relevés bancaires, de contrats et d’autres documents imprimés importants. Au lieu de demander aux équipes d’examiner d’innombrables documents image et d’introduire manuellement les entrées dans un workflow de traitement du big data automatisé, les entreprises peuvent s’appuyer sur l’OCR pour automatiser ce processus lors de l’étape de saisie de l’exploration des données. Les logiciels OCR ont été conçus pour extraire le texte présent dans les images, enregistrer le fichier texte et prendre en charge plusieurs formats, notamment jpg, jpeg, png, bmp, tiff et pdf.