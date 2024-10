Qu’est-ce que l’IA multimodale ?

Contrairement aux modèles d’IA traditionnels, généralement conçus pour gérer un seul type de données, l’IA multimodale combine et analyse différents types d’entrées de données pour améliorer la compréhension et générer des sorties plus efficaces.

À titre d’exemple, un modèle multimodal qui reçoit la photo d’un paysage en entrée est capable de générer un résumé des caractéristiques du lieu en question. Il peut également s’appuyer sur la description d’un paysage pour générer une image. Cette possibilité de multiplier les modalités rend ces modèles particulièrement puissants.

OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022, qui a rapidement mis l’IA générative sur le devant de la scène. ChatGPT était une IA unimodale, conçue pour recevoir des entrées de texte et générer des sorties de texte à l'aide du traitement automatique du langage naturel (NLP).

L’IA multimodale rend l’IA générative plus robuste et plus utile en permettant plusieurs types d’entrées et de sorties. Dall-e, par exemple, était la première implémentation multimodale de son modèle GPT par Open AI, mais GPT-4o a également introduit des capacités multimodales pour ChatGPT.

Les modèles d’IA multimodaux combinent des informations provenant de diverses sources de données et de différents médias pour offrir une compréhension plus complète et plus nuancée des données. Cela permet à l’IA d’améliorer sa prise de décision, ainsi que la précision de ses sorties.

En tirant parti de différentes modalités, les systèmes d'IA multimodaux peuvent atteindre une précision et une robustesse accrues dans des tâches telles que la reconnaissance d'images, la traduction linguistique et la reconnaissance vocale. L’intégration de différents types de données permet de capturer plus de contexte et de réduire les ambiguïtés. Les systèmes d’IA multimodaux sont plus résistants au bruit et aux données manquantes. Si une modalité n’est pas fiable ou indisponible, le système peut s’appuyer sur d’autres modalités pour maintenir la performance.

L'IA multimodale améliore l'interaction homme-machine en permettant des interfaces plus naturelles et plus intuitives pour une meilleure expérience utilisateur. Par exemple, les assistants virtuels peuvent comprendre et répondre à la fois aux commandes vocales et aux indices visuels, ce qui rend les interactions plus fluides et plus efficaces.

Imaginez un chatbot capable de vous parler de vos lunettes et de vous recommander une taille sur la base d'une photo que vous partagez avec lui, ou une application d'identification d'oiseaux capable de reconnaître des images d'un oiseau particulier et de confirmer son identification en « écoutant » un extrait audio de son chant. Une IA capable de fonctionner à travers de multiples dimensions sensorielles peut donner aux utilisateurs des résultats plus significatifs et de nouvelles manières d'interagir avec les données.