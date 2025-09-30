Qu’est-ce que la classification d’images ?

Cette méthode repose sur un processus de collecte et d’étiquetage d’images strictement développé pour correspondre à une tâche ou à un objectif de classification. Ce processus est effectué manuellement par des experts qui sélectionnent les caractéristiques de l’image offrant le plus d’informations visuelles. La classification d’images basée sur des règles regroupe les clusters de pixels similaires en classes en appliquant ces règles, qui sont construites à partir de connaissances spécialisées. Elle permet également une classification interprétable et personnalisable, sans s’appuyer sur des modèles de machine learning complexes.

Imaginez une boîte de photos que vous devez ranger. La collection contient des photographies de lacs, de chiens et de voitures. Comme vous n’avez aucun outil de pointe à votre disposition avec cette méthode, vous devez créer une liste.

La liste peut ressembler à ce qui suit :

Pour les « voitures », vous recherchez des pneus, des portières et des rétroviseurs.





Pour les « chiens », vous regardez s’ils ont des oreilles tombantes, la queues qui remue pendantes et un long museau.





Pour les « lacs », cherchez les photos avec beaucoup d’eau et un littoral.

Cet exemple montre que la classification basée sur des règles repose sur des règles prédéfinies et des outils créés par les humains. Cette méthode s’oppose à celle qui consiste à laisser un ordinateur « apprendre » de nouvelles règles par lui-même. Cette forme de classification d’images peut inclure des techniques telles que la mise en correspondance des templates et le seuillage.

La mise en correspondance des templates consiste à faire glisser une image template sur une image d’entrée plus grande et à calculer le degré de similarité à chaque position pour trouver les régions qui correspondent à l’image template.

Le seuillage segmente les images en convertissant les valeurs de pixel en binaire en fonction d’une valeur limite définie. Cette méthode différencie les caractéristiques de l’arrière-plan en fonction de leur intensité.

Combinées à l’apprentissage par renforcement basé sur des règles, ces techniques favorisent des systèmes de classification d’images robustes et interprétables. La classification basée sur des règles peut être effectuée en implémentant des algorithmes des k plus proches voisins ou de forêt aléatoire.