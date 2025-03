Qu’est-ce qu’un modèle de transformeur ?

Ce modèle a été décrit pour la première fois dans un article d’Ashish Vaswani de 2017 intitulé « Attention is All You Need », une équipe de Google Brain et un groupe de l’Université de Toronto. La publication de cet article est considérée comme un tournant dans ce domaine, étant donné la généralisation de l’utilisation des transformeurs dans des applications telles que l’entraînement des LLM.

Ces modèles peuvent traduire du texte et de la parole en temps quasi réel. Par exemple, il existe des applications qui permettent désormais aux touristes de communiquer avec les habitants de la destination dans leur langue maternelle. Ils permettent aux chercheurs de mieux comprendre l’ADN et d’accélérer la conception des médicaments. Ils peuvent permettre de détecter les anomalies et aider à prévenir les fraudes dans les domaines de la finance et de la sécurité. Les modèles Vision Transformer sont également utilisés pour les tâches de vision par ordinateur.

Le célèbre outil de génération de texte ChatGPT d’OpenAI utilise des architectures de transformeur pour la prédiction, la synthèse, la réponse aux questions et bien plus encore, car elles permettent au modèle de se concentrer sur les segments les plus pertinents du texte d’entrée. Le « GPT » qui s’affiche dans les différentes versions de l’outil (par exemple GPT-2, GPT-3) signifie « Generative Pre-trained Transformer » ou transformeur génératif pré-entraîné. Les outils d’IA générative basés sur le texte, tels que ChatGPT, peuvent tirer parti des modèles de transformeurs, car ces derniers peuvent prédire plus facilement le mot suivant dans une séquence de texte, sur la base de grands jeux de données complexes.

Le modèle BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) est basé sur l’architecture du transformeur. En 2019, le modèle BERT était utilisé pour presque tous les résultats de recherche Google en anglais et il a été déployé dans plus de 70 autres langues.1