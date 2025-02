Qu’est-ce qu’une base de données vectorielle ?

Pour optimiser le développement des bases de données vectorielles, le cadre d’orchestration open source LangChain permet de développer des applications qui exploitent des LLM.



Disponibles dans les bibliothèques Python et Java, les outils et les API LangChain simplifient la création d’applications alimentées par les LLM, comme les chatbots et les agents conversationnels. LangChain propose des intégrations pour plus de 25 méthodes de représentation vectorielle différentes, et pour plus de 50 magasins de vecteurs (hébergés dans le cloud, mais aussi locaux).



Pour alimenter l’IA dédiée aux entreprises, on peut associer un data lakehouse à une base de données vectorielle intégrée. Les entreprises peuvent ainsi unifier, organiser et préparer les intégrations vectorisées destinées à leurs applications d’IA générative, et ce à l’échelle de leurs données fiables et gouvernées. Cela leur permet d’améliorer la pertinence et la précision de leurs workloads d’IA, comme les chatbots, les systèmes de recommandation personnalisés et les applications de recherche de similarité dans les images.