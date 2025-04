On emploie les termes « structuré » et « non structuré » pour classer les données selon des critères tels que le format et la présence ou l’absence de règles de schéma.

Les données structurées ont un schéma fixe et s’adaptent parfaitement aux lignes et aux colonnes, telles que les noms et les numéros de téléphone. Les données non structurées n’ont pas de schéma fixe et peuvent avoir un format plus complexe, comme des fichiers audio et des pages Web.

Voici les principaux domaines de différences entre les données structurées et les données non structurées :

Lisez la suite pour consulter des définitions plus détaillées, des cas d’utilisation et les autres avantages des données structurées et non structurées.