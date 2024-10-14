L’IA et l’avenir des données non structurées

Les données sont le carburant qui fait tourner les moteurs de l’IA. Et de nombreuses entreprises ne tirent pas pleinement parti du trésor que constituent les données non structurées à leur disposition, car elles ne savent pas comment remplir le réservoir.

C’est pourquoi les entreprises qui disposent des outils nécessaires pour traiter les données non structurées attirent l’attention des investisseurs. Le mois dernier, Salesforce a réalisé une acquisition majeure en vue de renforcer sa plateforme Agentforce, qui n’est qu’un exemple parmi d’autres d’investissements récents dans des fournisseurs de gestion de données non structurées.

« L’IA générative a accru l’importance des données non structurées, à savoir les documents, pour la RAG ainsi que pour le réglage fin des LLM et l’analyse traditionnelle pour le machine learning, la business intelligence et l’ingénierie des données, explique Edward Calvesbert, vice-président de la gestion des produits chez IBM watsonx et l’un des experts en données d’IBM. La plupart des données générées chaque jour sont non structurées et représentent la plus grande des nouvelles opportunités. »

Nous voulions en savoir plus sur ce que les données non structurées réservent à l’IA. Nous avons donc rencontré Edward Calvesbert et Dave Donahue, responsable de la stratégie de la société de science des données Unstructured, qui a conclu en mars un cycle d’investissement de 40 millions de dollars avec IBM, Nvidia et Databricks, afin de connaître leur point de vue sur l’importance des données non structurées et leur évolution future.