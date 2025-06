De meilleures décisions basées sur les données : intégrez des données en temps réel (diffusion en continu de données audio, vidéo, de sentiment des médias sociaux et de parcours de navigation) et d’autres données semi-structurées et non structurées qui ne sont pas utilisées dans un entrepôt de données ou une base de données relationnelle. Des données plus complètes permettent de prendre des décisions plus précises.

Amélioration de l’accès aux données et de leur analyse : offrez un accès en libre-service et en temps réel à vos data scientists, aux responsables des secteurs d’activité et aux développeurs. Hadoop peut alimenter la science des données, un domaine interdisciplinaire qui utilise les données, les algorithmes, le machine learning et l’IA à des fins d’analyse avancée pour révéler des tendances et établir des prédictions.

Déchargement et regroupement des données : rationalisez les coûts de vos centres de données d’entreprise en transférant les données « froides » qui ne sont pas actuellement utilisées vers une distribution basée sur Hadoop pour le stockage. Vous pouvez aussi regrouper les données dans l’ensemble de l’organisation afin d’améliorer l’accessibilité et de réduire les coûts.