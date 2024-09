Le logiciel IBM Spectrum Symphony® fournit une puissante gestion d'entreprise pour exécuter des applications distribuées gourmandes en ressources informatiques et en données sur un réseau partagé évolutif. Il accélère des dizaines d'applications parallèles pour des résultats plus rapides et une meilleure utilisation de toutes les ressources disponibles. Avec IBM Spectrum Symphony, vous pouvez améliorer les performances informatiques, réduire les coûts et les dépenses d'infrastructure et répondre rapidement aux demandes de l'entreprise.



La prise en charge dynamique du cloud HPC permet aux entreprises d'utiliser intelligemment les ressources du cloud en fonction de la demande de charge de travail, en prenant en charge tous les principaux fournisseurs de cloud. IBM Spectrum Symphony est disponible pour un déploiement automatisé sur IBM Cloud.