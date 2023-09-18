Qu’est-ce que l’intégration des données ?

L’intégration des données consiste à combiner et à harmoniser des données provenant de diverses sources dans un format unifié et cohérent, utilisable à des fins analytiques, opérationnelles et décisionnelles.
Dans le paysage numérique actuel, les organisations sont généralement obligées de collecter des données auprès d’un large éventail de sources, notamment dans des bases de données, des applications, des feuilles de calcul, des services cloud, des API et d’autres encore. Dans la plupart des cas, ces données sont stockées dans différents formats et emplacements et présentent une qualité variable, source de silos de données et d’incohérences.
Le processus d’intégration des données vise à remédier à ces problèmes en rassemblant des données provenant de sources disparates, en les transformant en une structure cohérente et en les rendant accessibles pour l’analyse et la prise de décision.
Contrairement à l’ingestion de données par exemple, qui ne représente qu’une partie de l’intégration des données, l’intégration est effectuée jusque dans la phase d’analyse de l’ingénierie des données. En d’autres termes, elle englobe la visualisation des données et les workflows de Business Intelligence (BI). Cette étape a par conséquent une plus grande influence sur les résultats obtenus à partir de ces données.
Les environnements de cloud hybride deviennent de plus en plus complexes, mais les éléments de base de l’intégration des données multicloud, tels que la virtualisation des données, le catalogage et l’automatisation, peuvent permettre d’en maîtriser la prolifération.
L’intégration des données implique une série d’étapes et de processus visant à rassembler les données provenant de sources disparates et à les transformer en données de format unifié et exploitable. Voici un aperçu du déroulement d’un processus d’intégration de données classique :
Globalement, l’intégration des données implique une combinaison de processus techniques, d’outils et de stratégies permettant de garantir que les données provenant de diverses sources sont harmonisées, précises et disponibles pour une analyse et une prise de décision pertinentes.
Il existe plusieurs types d’intégration de données, chacun ayant ses points forts et ses points faibles. La méthode d’intégration de données la plus appropriée dépendra de facteurs tels que les besoins de l’organisation en matière de données, son environnement technologique, ses exigences en termes de performances et ses contraintes budgétaires.
L’ELT (extraction, chargement, transformation) consiste à extraire des données de leur source, à les charger dans une base de données ou un entrepôt de données, puis à les transformer dans un format adapté aux besoins de l’entreprise. Cela peut impliquer le nettoyage, l’agrégation ou la synthèse des données. Les pipelines de données ELT sont couramment utilisés dans les projets big data et le traitement en temps réel, où la rapidité et l’évolutivité sont des facteurs critiques.
Le processus ELT repose fortement sur la puissance et l’évolutivité des systèmes modernes de stockage de données. En chargeant les données avant de les transformer, l’ELT tire pleinement parti de la puissance de calcul de ces systèmes. Cette approche permet un traitement des données plus rapide et une gestion plus flexible de ces dernières par rapport aux méthodes traditionnelles.
Avec l’ ETL (extraction, transformation, chargement), les données sont transformées avant d’être chargées dans leur système de stockage. Autrement dit, la transformation a lieu en dehors du système de stockage des données, généralement dans une zone de préparation distincte.
En termes de performances, l’ELT a souvent l’avantage, car il tire parti de la puissance des systèmes de stockage de données modernes. Les pipelines de données ETL, quant à eux, peuvent constituer un meilleur choix dans les scénarios où la qualité et la cohérence des données sont primordiales, car le processus de transformation peut inclure des étapes rigoureuses de nettoyage et de validation des données.
L’intégration des données en temps réel consiste à capturer et à traiter les données dès qu’elles sont disponibles dans les systèmes sources, puis à les intégrer immédiatement dans le système cible. Cette méthode de traitement des données en continu est généralement utilisée dans les scénarios où des informations actualisées sont nécessaires, telles que l’analytique en temps réel, la détection des fraudes et la surveillance.
Une forme d’intégration des données en temps réel, la capture des données modifiées (CDC), applique les mises à jour apportées aux données des systèmes sources aux entrepôts de données et autres référentiels. Ces modifications peuvent ensuite être appliquées à un autre référentiel de données ou mises à disposition dans un format consommable par l’ETL, par exemple, ou d’autres types d’outils d’intégration de données.
L’intégration des applications (API) consiste à intégrer des données entre différentes applications logicielles afin d’un garantir un flux et une interopérabilité fluides. Cette méthode d’intégration des données est couramment utilisée dans des scénarios où différentes applications doivent partager des données et fonctionner ensemble. Il s’agit par exemple de s’assurer que votre système RH dispose des mêmes données que votre système financier.
La virtualisation des données consiste à créer une couche virtuelle qui fournit une vue unifiée des données provenant de différentes sources, quel que soit leur emplacement physique. Elle permet aux utilisateurs d’accéder aux données intégrées et de les interroger à la demande sans déplacement physique de ces données. Elle est utile dans les scénarios où l’agilité et l’accès en temps réel aux données intégrées sont cruciaux.
Grâce à l’intégration fédérée des données, les données restent dans leurs systèmes sources d’origine, et les requêtes sont exécutées sur ces systèmes disparates en temps réel pour récupérer les informations requises. Cette approche est adaptée aux scénarios dans lesquels les données n’ont pas besoin d’être déplacées physiquement et où elles peuvent être intégrées virtuellement pour l’analyse. Bien que l’intégration fédérée réduise le phénomène de duplication des données, elle peut souffrir de problèmes de performances.
L’intégration des données offre plusieurs avantages. Les entreprises sont notamment en mesure d’informer leur prise de décision, de rationaliser leurs opérations et d’obtenir un avantage concurrentiel. Voici les principaux avantages de l’intégration de données :
L’intégration des données rassemble les informations provenant de diverses sources et systèmes, en offrant ainsi une vue unifiée et complète. En supprimant les silos de données, les organisations peuvent éliminer les redondances et les incohérences inhérentes à l’utilisation de sources de données isolées.
Avec ses processus de transformation et de nettoyage des données, l’intégration des données permet d’en améliorer la qualité en identifiant et en corrigeant les erreurs, les incohérences et les redondances. Des données précises et fiables renforcent la confiance des décideurs.
Des données intégrées fluidifient les processus métier en réduisant la saisie manuelle et en minimisant les tâches répétitives. Cela minimise également les erreurs et améliore la cohérence des données au sein de l’organisation.
L’intégration des données permet un accès plus rapide aux données à des fins d’analyse. Cette rapidité est cruciale pour prendre des décisions en temps opportun et répondre aux tendances du marché, aux demandes des clients, ainsi qu’aux opportunités émergentes.
L’intégration des données est un aspect fondamental de tout projet de Business intelligence. Les outils de BI s’appuient sur des données intégrées pour générer des visualisations et des analyses pertinentes, qui alimentent les initiatives stratégiques.
Des données intégrées permettent de découvrir des schémas, des tendances et des opportunités qui pourraient ne pas être apparents avec données d’entreprise dispersées dans des systèmes disparates. Les organisations peuvent ainsi innover et créer de nouveaux produits ou services.
L’intégration des données est utilisée dans un large éventail de secteurs et de scénarios pour répondre à divers besoins et défis professionnels. Voici ses cas d’utilisation les plus courants :
Pendant de nombreuses années, l’approche la plus courante en matière d’intégration des données consistait pour les développeurs à utiliser des scripts de code écrits en SQL (Structured Query Language), le langage de programmation standard utilisé dans les bases de données relationnelles.
Aujourd’hui, les différents fournisseurs informatiques proposent un large éventail d’outils d’intégration des données qui automatisent, rationalisent et documentent ce processus, allant des solutions open source aux plateformes complètes d’intégration des données. Ces systèmes associent généralement plusieurs des outils suivants :
Conçu pour les entrepôts et les pipelines de données, IBM Databand est un logiciel d’observabilité qui collecte automatiquement les métadonnées afin de créer des lignes de base historiques, de détecter les anomalies et de trier les alertes permettant de résoudre les problèmes de qualité des données.
En prenant en charge les modèles ETL et ELT, IBM DataStage offre une intégration flexible et en temps quasi réel des données sur site et dans le cloud.
IBM® Knowledge Catalog est un catalogue de données intelligent optimisé pour l'IA, conçu pour faciliter l’accès, le classement et le partage des données, des actifs de connaissances et de leurs relations, où qu’ils se trouvent.
Mettez en œuvre une observabilité proactive des données avec IBM Databand dès aujourd’hui afin d’être au courant des problèmes d’intégrité des données avant vos utilisateurs.