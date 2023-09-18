Qu’est-ce que l’intégration des données ?

Il existe plusieurs types d’intégration de données, chacun ayant ses points forts et ses points faibles. La méthode d’intégration de données la plus appropriée dépendra de facteurs tels que les besoins de l’organisation en matière de données, son environnement technologique, ses exigences en termes de performances et ses contraintes budgétaires.

L’ELT (extraction, chargement, transformation) consiste à extraire des données de leur source, à les charger dans une base de données ou un entrepôt de données, puis à les transformer dans un format adapté aux besoins de l’entreprise. Cela peut impliquer le nettoyage, l’agrégation ou la synthèse des données. Les pipelines de données ELT sont couramment utilisés dans les projets big data et le traitement en temps réel, où la rapidité et l’évolutivité sont des facteurs critiques.



Le processus ELT repose fortement sur la puissance et l’évolutivité des systèmes modernes de stockage de données. En chargeant les données avant de les transformer, l’ELT tire pleinement parti de la puissance de calcul de ces systèmes. Cette approche permet un traitement des données plus rapide et une gestion plus flexible de ces dernières par rapport aux méthodes traditionnelles.



Avec l’ ETL (extraction, transformation, chargement), les données sont transformées avant d’être chargées dans leur système de stockage. Autrement dit, la transformation a lieu en dehors du système de stockage des données, généralement dans une zone de préparation distincte.



En termes de performances, l’ELT a souvent l’avantage, car il tire parti de la puissance des systèmes de stockage de données modernes. Les pipelines de données ETL, quant à eux, peuvent constituer un meilleur choix dans les scénarios où la qualité et la cohérence des données sont primordiales, car le processus de transformation peut inclure des étapes rigoureuses de nettoyage et de validation des données.



L’intégration des données en temps réel consiste à capturer et à traiter les données dès qu’elles sont disponibles dans les systèmes sources, puis à les intégrer immédiatement dans le système cible. Cette méthode de traitement des données en continu est généralement utilisée dans les scénarios où des informations actualisées sont nécessaires, telles que l’analytique en temps réel, la détection des fraudes et la surveillance.



Une forme d’intégration des données en temps réel, la capture des données modifiées (CDC), applique les mises à jour apportées aux données des systèmes sources aux entrepôts de données et autres référentiels. Ces modifications peuvent ensuite être appliquées à un autre référentiel de données ou mises à disposition dans un format consommable par l’ETL, par exemple, ou d’autres types d’outils d’intégration de données.



L’intégration des applications (API) consiste à intégrer des données entre différentes applications logicielles afin d’un garantir un flux et une interopérabilité fluides. Cette méthode d’intégration des données est couramment utilisée dans des scénarios où différentes applications doivent partager des données et fonctionner ensemble. Il s’agit par exemple de s’assurer que votre système RH dispose des mêmes données que votre système financier.



La virtualisation des données consiste à créer une couche virtuelle qui fournit une vue unifiée des données provenant de différentes sources, quel que soit leur emplacement physique. Elle permet aux utilisateurs d’accéder aux données intégrées et de les interroger à la demande sans déplacement physique de ces données. Elle est utile dans les scénarios où l’agilité et l’accès en temps réel aux données intégrées sont cruciaux.

Grâce à l’intégration fédérée des données, les données restent dans leurs systèmes sources d’origine, et les requêtes sont exécutées sur ces systèmes disparates en temps réel pour récupérer les informations requises. Cette approche est adaptée aux scénarios dans lesquels les données n’ont pas besoin d’être déplacées physiquement et où elles peuvent être intégrées virtuellement pour l’analyse. Bien que l’intégration fédérée réduise le phénomène de duplication des données, elle peut souffrir de problèmes de performances.