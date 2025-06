Qu’est-ce que l’iPaaS (plateforme d’intégration en tant que service) ?

L’iPaaS permet aux entreprises de créer et de déployer des flux d’intégration qui connectent des applications et des données hébergées dans des clouds publics et privés et entre le cloud et les centres de données sur site. L’iPaaS est apparu comme une solution à un problème croissant dans les entreprises modernes : la prolifération des logiciels en tant que service (SaaS).

Les applications SaaS sont généralement conçues pour être faciles à mettre en place, à utiliser et à déployer, ce qui en fait une option intéressante pour les entreprises qui cherchent à répondre à des besoins commerciaux et administratifs spécifiques. Cependant, leur facilité d’utilisation encourage également les équipes et les services commerciaux à acheter des applications SaaS pour répondre aux besoins des équipes et des départements, ce qui peut créer un écosystème souvent lourd d’applications commerciales basées sur le cloud. Les entreprises modernes (celles qui comptent 10 000 employés ou plus) utilisent environ 470 applications SaaS.1

Avant l’iPaaS, les entreprises intégraient les applications et les processus métier à l’aide d’une programmation personnalisée, d’un middleware d’entreprise ou d’implémentations d’intégration d’applications (EAI), telles que l’Enterprise Service Bus (ESB) dans les architectures orientées services (SOA).

Ces solutions d’intégration fonctionnaient, mais leur création et leur maintien était souvent coûteux et chronophage. Elles exposaient également les entreprises à des silos de données (quand une partie de l’organisation n’a pas de visibilité sur une autre) et à des inefficacités plus larges en matière de processus, en particulier lorsque l’utilisation d’applications cloud, de microservices, d’edge computing et d’appareils de l’Internet des objets (IdO) s’est développée.

Les services d’intégration cloud iPaaS offrent une solution au défi croissant de l’intégration des applications, des sources de données et des services dans des environnements informatiques de plus en plus complexes (tels que les environnements cloud hybride et multicloud). Ils répondent aux défis de l’intégration d’entreprise et de la gestion des données en fournissant des outils tels que des connecteurs, des mappages et des transformations pré-construits qui aident les entreprises à orchestrer les flux d’intégration et à maximiser l’interopérabilité entre des systèmes disparates.

Les solutions iPaaS peuvent également faciliter l’intégration B2B, l’intégration IdO, l’intégration cloud, l’intégration Event Streams, le transfert de fichiers géré, l’intégration entre diverses plateformes commerciales et d’autres types d’intégration.

Les services iPaaS peuvent aider les entreprises à créer et à maintenir des workflows automatisés, avec une synchronisation des données en temps réel qui maintient les données centralisées et les analyses à jour. Ils permettent aux équipes de rationaliser les tâches d’intégration et de sécurité. Les outils low code qui prennent en charge à la fois les spécialistes de l’intégration et les développeurs citoyens permettent de gagner un temps précieux et de faire évoluer l’intégration.