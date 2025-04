Qu’est-ce que l’intégration d’applications ?

La plupart des entreprises s’appuient sur une gamme d’applications logicielles pour gérer les fonctions commerciales, que l’on parle des ITOps, des FinOps ou du service client. Bien que chaque application d’entreprise réponde à un objectif unique au sein de la pile technologique d’une entreprise, chaque application génère également ses propres données. Et de nombreux workflows d’entreprise s’appuient sur un flux de données en temps réel entre les applications et les systèmes communiquant entre eux sur le réseau. Sans intégration des applications, les équipes informatiques devraient affecter du personnel à la saisie manuelle fastidieuse des données afin d’intégrer ces données provenant de différents logiciels et sources de données. Cela éliminerait la possibilité de transmission et de partage de données en temps réel.

L’intégration des applications (également appelée intégration logicielle) automatise et rationalise les processus de transfert de données pour éviter les silos de données entre les équipes et les applications et assurer une intégration continue dans toute l’entreprise.

Grâce aux applications intégrées, les équipes peuvent créer des workflows transparents entre les applications et les plateformes et faciliter le partage de données entre les services de l’organisation. L’intégration d’applications peut également aider à combler le fossé entre les applications et systèmes sur site et les applications cloud, qui sont en pleine évolution.

Ainsi, les outils d’intégration d’applications qui fusionnent les données entre les applications métier peuvent aider les entreprises à moderniser leurs infrastructures informatiques et à maintenir des opérations métier plus agiles.