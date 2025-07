Tata Consultancy Services (TCS) est une entreprise mondiale de services informatiques, de conseil et de solutions métier dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde. Fondée en 1968, TCS fait partie du Tata Group et dessert des clients dans plus de 150 pays. L’entreprise offre une vaste gamme de services technologiques et d’ingénierie, avec une expertise approfondie dans la transformation numérique, la technologie cloud, l’IA et l’intégration d’entreprise. Avec plus de 600 000 employés et un chiffre d’affaires dépassant les 29 milliards de dollars pour l’exercice 2024, TCS fait partie des sociétés de services informatiques les plus importantes et les plus respectées au monde.