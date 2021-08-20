Intégration d’applications et intégration de données

L’intégration des données est le processus consistant à prendre des données de différentes sources et formats et de les combiner en un seul ensemble de données.

Mais l’intégration des données ne se limite pas au transfert de données d’une base à une autre : c’est également le processus consistant à rendre les données plus utilisables. L’Intégration des données prend des données structurées et données non structurées provenant de sources disparate pour créer de nouveaux ensembles de données. Vous pouvez ainsi améliorer les capacités de vos analyses et mieux comprendre les opérations métier et identifier de nouvelles opportunités d’innovation.

La fonction la plus élémentaire de l’intégration de données consiste à prendre des données d’une source, à les transformer sous une forme reconnue par une autre application et à les charger dans l’application. Cependant, les besoins modernes en matière d’intégration des données ont poussé les fonctionnalités au-delà de l’extraction, de la transformation et du chargement (ETL). L’intégration par lots ou en temps réel et l’utilisation de l’automatisation pour corriger les erreurs aident les entreprises à éliminer les silos et à tirer le meilleur parti de leurs données aujourd’hui.

Les avantages de l'intégration des données sont les suivants :