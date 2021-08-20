Intégration d’applications et intégration de données

La gestion des données est au cœur de l’intégration des applications et des données. Les deux ont le même objectif : faire en sorte que les données soient plus accessibles et plus fonctionnelles pour l’utilisateur final.
Tous deux traduisent différentes sources de données et les transforment en un nouvel ensemble complet de données. L’intégration d’applications et l’intégration de données sont généralement basées sur le cloud, offrant ainsi l’accessibilité et l’évolutivité qui vont de pair avec le cloud computing.
Cependant, il existe plusieurs façons d’intégrer les cas d’utilisation. L’intégration des données est généralement effectuée par lots afin de créer un nouvel ensemble de données pouvant révéler des informations métier. L’intégration d’applications est utilisée pour créer de meilleurs workflows dans les opérations quotidiennes.
Une intégration d’applications crée des connecteurs entre deux applications ou plus afin qu’elles puissent fonctionner ensemble.
En unifiant les workflows des applications et en fusionnant les données en temps réel, l’intégration élimine les silos de données et augmente l’efficacité de l’entreprise. Par exemple, une entreprise peut souhaiter intégrer un outil de messagerie instantanée comme Slack avec Salesforce pour un suivi plus rapide et plus efficace des prospects. Ici, l’intégration d’applications permet aux utilisateurs de partager des informations de façon fluide.
L’intégration d’applications est également un moyen pour les entreprises de connecter les applications basées sur le cloud et le SaaS aux systèmes sur site et aux systèmes héritage afin que les employés puissent utiliser des outils et la technologie plus récents avec les systèmes existants.
Avantages de l’intégration d’applications :
Pour en savoir plus sur l’intégration d’applications d’entreprise (également appelée intégration d’entreprise), consultez « Intégration d’entreprise : qu’est-ce que c’est et pourquoi elle est importante ».
L’intégration des données est le processus consistant à prendre des données de différentes sources et formats et de les combiner en un seul ensemble de données.
Mais l’intégration des données ne se limite pas au transfert de données d’une base à une autre : c’est également le processus consistant à rendre les données plus utilisables. L’Intégration des données prend des données structurées et données non structurées provenant de sources disparate pour créer de nouveaux ensembles de données. Vous pouvez ainsi améliorer les capacités de vos analyses et mieux comprendre les opérations métier et identifier de nouvelles opportunités d’innovation.
La fonction la plus élémentaire de l’intégration de données consiste à prendre des données d’une source, à les transformer sous une forme reconnue par une autre application et à les charger dans l’application. Cependant, les besoins modernes en matière d’intégration des données ont poussé les fonctionnalités au-delà de l’extraction, de la transformation et du chargement (ETL). L’intégration par lots ou en temps réel et l’utilisation de l’automatisation pour corriger les erreurs aident les entreprises à éliminer les silos et à tirer le meilleur parti de leurs données aujourd’hui.
Les avantages de l'intégration des données sont les suivants :
Les principales différences sont la vitesse à laquelle les données sont transformées et la quantité de données impliquées. L’intégration d’applications fonctionne en temps réel avec des ensembles de données plus restreints, ce qui permet aux entreprises de réagir rapidement aux nouvelles informations ou aux problèmes de performance dès qu’ils surviennent. Elle permet également aux personnes de toute l’entreprise d’accéder instantanément aux mêmes informations dans l’application, même si les informations sont mises à jour à différents endroits.
L’intégration des données est généralement effectuée par lots, souvent une fois les processus terminés, afin d’éliminer les redondances et de garantir la qualité des données. En règle générale, l’intégration de données traite de grands ensembles de données au repos. Cela se produit lorsque le processus qui a créé les données est terminé. L’intégration d’applications, quant à elle, consiste à intégrer des données en temps réel entre deux applications ou plus.
Elles diffèrent également par la manière dont elles sont gérées sur le plan organisationnel. Les intégrations d’applications sont gérées par DevOps dans le cadre des opérations globales de développement logiciel de l’entreprise. Leur rôle est de connecter les applications pour créer des workflows efficaces, soit via des plateformes d’intégration existantes, soit en créant une intégration personnalisée. L’intégration des données est supervisée par le DataOps, qui se concentre uniquement sur la gestion et l’orchestration des données à des fins commerciales.
D’une manière générale, l’intégration est utilisée lorsque les entreprises ont besoin de combiner et d’analyser des données statiques, tandis que l’intégration d’applications est idéale lorsque vous devez interagir avec des données qui évoluent en temps réel.
Prenons par exemple la Business Intelligence. Lorsque vous utilisez des ensembles de big data, l’intégration des données garantira que les données sont cohérentes et accessibles aux outils d’analyse dans une vue unique. L’intégration des données permet d’analyser précisément des formes de données disparate, ouvrant de nouvelles informations que les entreprises peuvent utiliser pour améliorer leurs opérations.
L’intégration d’applications est destinée aux cas où la rapidité est essentielle. Bien que l’intégration des données garantisse la précision, elle est beaucoup plus lente que l’intégration d’applications. La capture des données via l’application, qu’il s’agisse de données client ou d’entrées provenant de l’atelier de fabrication, vous permet de les convertir dans d’autres outils et applications grâce à l’intégration d’applications et d’agir immédiatement de diverses manières. Un meilleur accès aux données provenant de sources disparates dans une même vue permet d’élargir les possibilités d’innovation.
L’intégration d’applications est généralement utilisée pour :
L’intégration des données est généralement utilisée pour :
La principale offre d’intégration d’applications d’IBM est IBM Cloud Pak for Integration, et sa principale offre d’intégration de données est IBM Cloud Pak for Data. Tous deux comprennent des fonctionnalités d’automatisation, notamment la cartographie des processus, l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse prédictive. Vous rendrez ainsi vos intégrations plus efficaces et donnerez à votre équipe plus de temps pour travailler sur des initiatives de haut niveau.
