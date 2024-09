Qu’est-ce que le mappage des processus ?

L’objectif principal du mappage des processus métier est d’aider les organisations à réaliser une tâche ou un objectif spécifique plus efficacement. Il s’agit de gagner en transparence dans la prise de décision et le flux de processus afin d’identifier les redondances et les goulots d’étranglement au sein des processus et entre eux.

Ce type de représentation visuelle facilite la communication d’un processus à un large public grâce aux repères et aux symboles utilisés. Contrairement à une documentation élaborée fastidieuse à créer pour les propriétaires et à utiliser pour les utilisateurs, le mappage de processus est visuellement plus percutant et favorise l’engagement.

Les modèles prédéfinis dans un logiciel de mappage des processus facilitent la collaboration entre les équipes et la recherche de moyens de rationaliser les méthodes de travail, permettant ainsi d’améliorer les processus métier. Ce faisant, les entreprises sont mieux à même de relever des défis spécifiques, tels que l’intégration et la fidélisation des employés ou la baisse du volume de ventes.

Voici quelques-uns des avantages du mappage des processus :