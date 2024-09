Vos données sont partout, et c'est une partie du problème. Le cloisonnement des données est un autre problème encore plus grave, car lorsque vos équipes de données et de développement travaillent en silos, la réponse aux incidents est ralentie. Cette absence de collaboration pénalise d'autres aspects de l'activité, allant de la correction de bogues à la définition des objectifs, et rend inefficaces l'utilisation et la manipulation globales des données.

Avec une plateforme IBM DataOps, vous éliminez la séparation entre les équipes de données et les équipes de développement qui collaborent alors pour développer une vision d'ensemble du parcours d'acquisition des données. Ainsi, le temps de réponse aux incidents est réduit, les bogues sont corrigés plus rapidement et une équipe plus unie peut fixer et actualiser les objectifs de performance en temps réel. Vos données seront agiles, précises et efficaces de bout en bout.