Qu’est-ce que l’intégration d’entreprise ?

Dans l’ensemble, l’intégration d’entreprise est essentielle à l’amélioration des processus internes et des activités métier, ainsi qu’à la conceptualisation, à la mise en œuvre et à la distribution d’applications critiques. En partageant des informations importantes, en simplifiant les processus et en maximisant les opportunités, les entreprises peuvent améliorer leur évolutivité opérationnelle et augmenter leur portée, ainsi que leur chiffre d’affaires.

Partage d’informations critiques

L’intégration d’entreprise simplifie le flux de données dans les systèmes d’information et d’exploitation complexes en fournissant une couche middleware qui sert d’interface commune entre chaque application, système et service. Elle facilite l’échange de données entre différentes applications et entre plusieurs utilisateurs qui s’appuient sur ces données, ce qui permet aux développeurs d’applications d’échanger facilement des données ou d’exposer des interfaces sans avoir à comprendre les autres applications et systèmes, savoir où ils s’exécutent ou prédire ce qui pourrait poser problème.

Simplification des processus informatiques

L’intégration d’entreprise permet une collaboration transparente, combinant la fonctionnalité et l’échange d’informations entre plusieurs applications. Leur interconnexion permet de simplifier les processus informatiques d’une manière qui facilite la vie des utilisateurs et des organisations. Plus précisément, elle permet aux utilisateurs d’accéder aux données plus rapidement et aide les entreprises à rationaliser efficacement l’intégration des données et les services. Cette simplification permet de moderniser la création et l’utilisation de modèles d’intégration d’entreprise tels que les services de passerelle, les files d’attente de messages, le transfert de fichiers et les bus de service d’entreprise (ESB) en leur permettant d’être construits, déployés, opérés et entretenus via des processus agiles et automatisés.

Maximiser les opportunités

L’intégration d’entreprise aide également les équipes à travailler de manière proactive pour tirer parti des besoins et des opportunités métier nouveaux ou évolutifs. En prenant le contrôle de tous les points d’accès aux données, les équipes peuvent rapidement identifier et s’adapter aux événements urgents tels que les changements inattendus des politiques ou les nouvelles procédures de gestion des applications sans avoir à modifier les applications elles-mêmes. En fin de compte, en répondant à leurs besoins d’intégration, les équipes deviennent les moyens de concevoir, d’implémenter et de rationaliser de multiples solutions d’intégration en tirant parti d’une approche commune pour la collaboration et l’échange d’informations.