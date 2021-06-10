Qu’est-ce que l’intégration d’entreprise ?

Pour être efficace et agile d’un point de vue qualitatif, votre méthodologie d’intégration doit employer l’automatisation tout en utilisant plusieurs styles d’intégration, chacun étant réutilisable et pratique.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
L’intégration d’entreprise consiste à utiliser plusieurs approches d’intégration, notamment la gestion des API, l’intégration d’applications et la messagerie, pour tirer parti des services et des actifs d’entreprise et les exposer sous forme d’API ou les connecter en tant que services. Cela permet aux organisations d’intégrer de façon fluide, d’unifier et de standardiser les capacités de cœur de métier de base dans divers environnements informatiques. Plus précisément, l’intégration d’entreprise vous permet d’effectuer facilement les opérations suivantes :
Dans l’ensemble, l’intégration d’entreprise est essentielle à l’amélioration des processus internes et des activités métier, ainsi qu’à la conceptualisation, à la mise en œuvre et à la distribution d’applications critiques. En partageant des informations importantes, en simplifiant les processus et en maximisant les opportunités, les entreprises peuvent améliorer leur évolutivité opérationnelle et augmenter leur portée, ainsi que leur chiffre d’affaires.
L’intégration d’entreprise simplifie le flux de données dans les systèmes d’information et d’exploitation complexes en fournissant une couche middleware qui sert d’interface commune entre chaque application, système et service. Elle facilite l’échange de données entre différentes applications et entre plusieurs utilisateurs qui s’appuient sur ces données, ce qui permet aux développeurs d’applications d’échanger facilement des données ou d’exposer des interfaces sans avoir à comprendre les autres applications et systèmes, savoir où ils s’exécutent ou prédire ce qui pourrait poser problème.
L’intégration d’entreprise permet une collaboration transparente, combinant la fonctionnalité et l’échange d’informations entre plusieurs applications. Leur interconnexion permet de simplifier les processus informatiques d’une manière qui facilite la vie des utilisateurs et des organisations. Plus précisément, elle permet aux utilisateurs d’accéder aux données plus rapidement et aide les entreprises à rationaliser efficacement l’intégration des données et les services. Cette simplification permet de moderniser la création et l’utilisation de modèles d’intégration d’entreprise tels que les services de passerelle, les files d’attente de messages, le transfert de fichiers et les bus de service d’entreprise (ESB) en leur permettant d’être construits, déployés, opérés et entretenus via des processus agiles et automatisés.
L’intégration d’entreprise aide également les équipes à travailler de manière proactive pour tirer parti des besoins et des opportunités métier nouveaux ou évolutifs. En prenant le contrôle de tous les points d’accès aux données, les équipes peuvent rapidement identifier et s’adapter aux événements urgents tels que les changements inattendus des politiques ou les nouvelles procédures de gestion des applications sans avoir à modifier les applications elles-mêmes. En fin de compte, en répondant à leurs besoins d’intégration, les équipes deviennent les moyens de concevoir, d’implémenter et de rationaliser de multiples solutions d’intégration en tirant parti d’une approche commune pour la collaboration et l’échange d’informations.
L’intégration d’enterprise crée des opportunités de croissance organisationnelle significatives. En établissant et en automatisant des écosystèmes basés sur des API, vous pouvez considérablement améliorer la productivité de votre équipe et accroître votre portée pour dimensionner votre revenu. Voici deux exemples de projets d’intégration réussis dont vous pouvez vous inspirer.
MNG Kargo, l’une des principales entreprises de transport et de livraison en Turquie, a constaté une augmentation de son activité lors du récent essor du e-commerce. Pour répondre à la demande croissante, elle a pris les mesures suivantes :
Prochaine étape : les microservices. La demande numérique continue d’augmenter, mais le processus de fret est complexe et difficile à adapter. Les microservices pourront les aider.
L’autorité régionale des transports d’Helsinki (HSL) est responsable des transports publics pour les 1,5 million de personnes que compte la région d’Helsinki. Lorsqu’ils ont eu besoin de mettre à jour leur système de gestion des tickets, ils ont procédé de la manière suivante :
Prochaine étape : l’intelligence artificielle (IA). L’entreprise collectent de grandes quantités de données chaque jour et sont impatients de commencer à les utiliser pour personnaliser les applications ou les services Web.
La principale plateforme d’intégration d’entreprise d’IBM est IBM Cloud Pak for Integration. Elle comprend des outils pour la gestion des API, l’intégration d’applications, la transmission d’événements en continu, le transfert de données à haut débit, la sécurité de bout en bout et la messagerie d’entreprise. Grâce à elle, vous pourrez profiter des avantages suivants :
Pour en savoir plus sur l’approche d’IBM en matière d’intégration, visitez notre page dédiée aux solutions d’intégration cloud.
Découvrez comment les PDG peuvent utiliser l'IA générative pour automatiser l'informatique et améliorer les performances de leur entreprise.
L’automatisation des opérations aide les équipes à garantir de manière dynamique et continue la rentabilité des performances des applications.
Apprenez à repositionner vos équipes informatiques et à intégrer l’IA et l’automatisation informatique à votre organisation pour assurer la réussite de votre entreprise.
Dimensionnez automatiquement votre infrastructure informatique existante pour améliorer les performances à moindre coût.
Découvrez comment l’IA appliquée aux opérations informatiques fournit les informations dont vous avez besoin pour parvenir à des performances métier exceptionnelles.
Aller au-delà de la simple automatisation des tâches pour gérer des processus de haut niveau, en contact avec les clients et générateurs de revenus, grâce à une adoption et à une évolutivité intégrées.
Découvrez comment l’IA appliquée aux opérations informatiques fournit des informations permettant d’obtenir des performances métier exceptionnelles.