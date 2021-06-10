Balises
Intégration d’entreprise : présentation et importance

Deux collègues discutant d’un projet

L’intégration d’entreprise est essentielle au développement d’une stratégie réussie au sein de l’entreprise.

Pour être efficace et agile d’un point de vue qualitatif, votre méthodologie d’intégration doit employer l’automatisation tout en utilisant plusieurs styles d’intégration, chacun étant réutilisable et pratique.

 

Qu’est-ce que l’intégration d’entreprise ?

L’intégration d’entreprise consiste à utiliser plusieurs approches d’intégration, notamment la gestion des API, l’intégration d’applications et la messagerie, pour tirer parti des services et des actifs d’entreprise et les exposer sous forme d’API ou les connecter en tant que services. Cela permet aux organisations d’intégrer de façon fluide, d’unifier et de standardiser les capacités de cœur de métier de base dans divers environnements informatiques. Plus précisément, l’intégration d’entreprise vous permet d’effectuer facilement les opérations suivantes :

  • Découvrir des services, applications et données de valeur
  • Accéder et exposer les fonctions de l’application via des API
  • Connecter plusieurs services d’entreprise
  • Surveiller les cycles de vie et la gouvernance des applications
Pourquoi l’intégration d’entreprise est-elle importante ?

Dans l’ensemble, l’intégration d’entreprise est essentielle à l’amélioration des processus internes et des activités métier, ainsi qu’à la conceptualisation, à la mise en œuvre et à la distribution d’applications critiques. En partageant des informations importantes, en simplifiant les processus et en maximisant les opportunités, les entreprises peuvent améliorer leur évolutivité opérationnelle et augmenter leur portée, ainsi que leur chiffre d’affaires.

Partage d’informations critiques

L’intégration d’entreprise simplifie le flux de données dans les systèmes d’information et d’exploitation complexes en fournissant une couche middleware qui sert d’interface commune entre chaque application, système et service. Elle facilite l’échange de données entre différentes applications et entre plusieurs utilisateurs qui s’appuient sur ces données, ce qui permet aux développeurs d’applications d’échanger facilement des données ou d’exposer des interfaces sans avoir à comprendre les autres applications et systèmes, savoir où ils s’exécutent ou prédire ce qui pourrait poser problème.

Simplification des processus informatiques

L’intégration d’entreprise permet une collaboration transparente, combinant la fonctionnalité et l’échange d’informations entre plusieurs applications. Leur interconnexion permet de simplifier les processus informatiques d’une manière qui facilite la vie des utilisateurs et des organisations. Plus précisément, elle permet aux utilisateurs d’accéder aux données plus rapidement et aide les entreprises à rationaliser efficacement l’intégration des données et les services. Cette simplification permet de moderniser la création et l’utilisation de modèles d’intégration d’entreprise tels que les services de passerelle, les files d’attente de messages, le transfert de fichiers et les bus de service d’entreprise (ESB) en leur permettant d’être construits, déployés, opérés et entretenus via des processus agiles et automatisés.

Maximiser les opportunités

L’intégration d’entreprise aide également les équipes à travailler de manière proactive pour tirer parti des besoins et des opportunités métier nouveaux ou évolutifs. En prenant le contrôle de tous les points d’accès aux données, les équipes peuvent rapidement identifier et s’adapter aux événements urgents tels que les changements inattendus des politiques ou les nouvelles procédures de gestion des applications sans avoir à modifier les applications elles-mêmes. En fin de compte, en répondant à leurs besoins d’intégration, les équipes deviennent les moyens de concevoir, d’implémenter et de rationaliser de multiples solutions d’intégration en tirant parti d’une approche commune pour la collaboration et l’échange d’informations.

Quels sont les éléments clés de l’intégration d’entreprise ?

  • Les interfaces de programmation d’application (API) traitent les transferts de données entre différents systèmes. Situés entre une application et un serveur Web, elles permettent aux entreprises de partager les données et les fonctionnalités de leurs applications avec des développeurs tiers, des partenaires commerciaux et des services internes. Les API étant de plus en plus utilisées pour accéder aux données et les exposer en temps réel, ces fonctionnalités peuvent être étendues à d’autres sources, telles que les données publiées sous forme d’événements.
  • L’intégration des applications consiste à activer des applications individuelles, chacune conçue pour un usage spécifique, afin de les faire collaborer. En partageant les données et en combinant les workflows et les processus, les entreprises peuvent bénéficier des intégrations qui modernisent les infrastructures sans avoir à les restructurer. En outre, l’intégration des applications permet aux systèmes sur site et aux systèmes d’entreprise basés sur le cloud, tels que les CRM et les ERP, d’interagir efficacement sans modifier considérablement les applications existantes.
  • La messagerie permet d’apporter résilience et performance aux environnements informatiques couvrant les systèmes dans le cloud et sur site. La messagerie doit franchir les limites du réseau pour assurer une distribution fiable tout en préservant l’intégrité des messages, la protection des données et la conformité réglementaire sur l’ensemble du réseau via des fonctions ultra sécurisées.
  • Les événements sont des enregistrements d’action ou de changement. Lorsqu’une application ou un service effectue une action ou subit une modification par rapport à la fonctionnalité d’une autre application ou d’un autre service, la première application ou le premier service publie un événement. D’autres applications ou services peuvent détecter la publication d’événements. Ils peuvent ensuite traiter l’événement, effectuer une ou plusieurs actions mutuelles ou simplement ignorer l’événement.
  • Les données, en particulier les données opérationnelles réelles, permettent une amélioration continue de l’architecture d’entreprise. Les données permettent également d’évaluer la le caractère critique des intégrations et de déterminer leur état cible. Lorsqu’elles sont analysées, les données révèlent les modèles d’intégration cibles recommandés (par exemple, architecture orientée services (SOA), piloté par les événements, piloté par les messages, etc.), les possibilités de consolidation et d’autres entrées qui permettent de définir l’état d’intégration cible.

Comment puis-je l’utiliser dans mon entreprise ?

L’intégration d’enterprise crée des opportunités de croissance organisationnelle significatives. En établissant et en automatisant des écosystèmes basés sur des API, vous pouvez considérablement améliorer la productivité de votre équipe et accroître votre portée pour dimensionner votre revenu. Voici deux exemples de projets d’intégration réussis dont vous pouvez vous inspirer.

MNG Kargo

MNG Kargo, l’une des principales entreprises de transport et de livraison en Turquie, a constaté une augmentation de son activité lors du récent essor du e-commerce. Pour répondre à la demande croissante, elle a pris les mesures suivantes :

  • Utilisation de IBM® API management pour automatiser les connexions basées sur les API avec des partenaires.
  • Utilisation de la passerelle sécurisée d’IBM pour lancer un portail développeur API qui peut établir des connexions avec des fournisseurs de commerce électronique, permettant un flux de données transparent de la vente à la livraison.
  • Pour ajouter une touche d’innovation, ils ont organisé un hackathon au cours duquel des développeurs tiers ont proposé des solutions (et du code) pour améliorer les services.

Prochaine étape : les microservices. La demande numérique continue d’augmenter, mais le processus de fret est complexe et difficile à adapter. Les microservices pourront les aider.

Autorité régionale des transports d'Helsinki

L’autorité régionale des transports d’Helsinki (HSL) est responsable des transports publics pour les 1,5 million de personnes que compte la région d’Helsinki. Lorsqu’ils ont eu besoin de mettre à jour leur système de gestion des tickets, ils ont procédé de la manière suivante :

  • Elle a utilisé IBM Cloud Pak for Integration pour connecter ses applications et ses données directement à divers systèmes dans l’ensemble de son entreprise.
  • Elle a déplacé des machines virtuelles traditionnelles vers des microservices grâce à Red Hat OpenShift.
  • Elle mené à bien la migration de son système, et ce, lors d’une pandémie mondiale et sans aucune interruption imprévue.

Prochaine étape : l’intelligence artificielle (IA). L’entreprise collectent de grandes quantités de données chaque jour et sont impatients de commencer à les utiliser pour personnaliser les applications ou les services Web.

Intégration d’entreprise et IBM

La principale plateforme d’intégration d’entreprise d’IBM est IBM Cloud Pak for Integration. Elle comprend des outils pour la gestion des API, l’intégration d’applications, la transmission d’événements en continu, le transfert de données à haut débit, la sécurité de bout en bout et la messagerie d’entreprise. Grâce à elle, vous pourrez profiter des avantages suivants :

  • Intégration plus efficace en utilisant l’automatisation dans vos intégrations.
  • Amélioration de la qualité de l’intégration grâce à l’IA qui apprend de vos données.
  • Utilisation de plusieurs styles d’intégration, tous au sein d’une même offre.

Pour en savoir plus sur l’approche d’IBM en matière d’intégration, visitez notre page dédiée aux solutions d’intégration cloud.

Auteur

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
