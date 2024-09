MNG a compris que la clé de la croissance dans le marché du commerce électronique résidait dans l'intégration moderne et flexible des applications. L'entreprise utilise les solutions IBM Cloud Pak for Integration pour se lier avec de nouveaux vendeurs et points de distribution, et pour incorporer de nouvelles fonctions afin d'améliorer les services, notamment la vitesse de livraison.

Le logiciel IBM Cloud Pak permet à MNG d'adopter un modèle d'intégration cloud hybride, ouvrant la voie aux architectures de microservices et au développement cloud natif pour une flexibilité et une évolutivité maximales. « Les points d'intégration augmentent », explique Didem Yalcin. « Tout le monde passe au numérique et la demande grimpe également. Mais le processus de fret est complexe, avec cinq ou six étapes principales. Il est difficile à adapter. Nous souhaitons donc nous convertir aux microservices. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est notre objectif. »

D'autres capacités d'IBM Cloud Pak for Integration sont déjà essentielles à la transformation de MNG. Auparavant, les connexions par API avec les partenaires étaient en grande partie établies de façon manuelle. Les demandes de service devaient être envoyées par e-mail. MNG devait créer un code unique pour chaque partenaire et assurer son authentification, ce qui, multiplié par 3 000 prestataires, rendait les choses chronophages.Désormais, en utilisant le composant de gestion des API de la solution IBM Cloud Pak, ces tâches sont automatisées et MNG peut gérer toutes les API existantes et en créer de nouvelles à partir d'une seule plateforme.