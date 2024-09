Depuis 2009, la HSLLien externe (lien externe à IBM.com) supervise les transports publics pour les neuf municipalités de la région d’Helsinki. Son réseau, composé d’opérateurs tiers, comprend 11 lignes de chemin de fer, 2 lignes de ferry, 11 lignes de tramway, 300 lignes de bus, 2 lignes de métro et 450 stations de vélo de ville. La HSL emploie environ 400 personnes, et ses activités sont financées principalement par le revenu des tickets et les contributions municipales.

À propos de TietoEVRY

TietoEVRYLien externe (lien externe à IBM.com) est une entreprise de logiciels et de services informatiques basée à Helsinki. Ses services incluent le développement d’applications, le conseil commercial et technologique, les services cloud et d’infrastructure, les données, l’intelligence artificielle, les analyses et bien plus. Elle emploie environ 24 000 personnes et opère dans plus de 90 pays. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 3 milliards d’euros.