Par le passé, la mise en œuvre d’un tel projet aurait nécessité que le département des Finances d’Ajman contacte chaque entité, vérifie ses capacités et effectue une intégration point par point. Certaines entités possèdent d’anciens systèmes qui auraient causé de nombreux problèmes. Grâce à la solution IBM, Digital Ajman a pu intégrer tous les partenaires concernés à Ajman Pay, puis les connecter aux banques locales dédiées pour le règlement et le rapprochement.

Deuxième intégration notable : le pack de services « Bait Amer », l’un des projets les plus importants et les plus avancés de Digital Ajman. Cette intégration simplifie le processus de demande et de construction d’un nouveau logement en reliant notamment les services de planification, d’assainissement, de télécommunications, d’électricité et d’eau d’Ajman. Auparavant, la construction et l’emménagement dans un nouveau logement nécessitaient 17 points de contact avec des entités gouvernementales. Aujourd’hui, grâce à Bait Amer, il n’y en a plus que cinq.