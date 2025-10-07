Qu'est-ce que le multilocataire ?

Dans l'architecture logicielle multilocataire (également appelée multilocation logicielle), une instance unique d'une application logicielle (ainsi que sa base de données et son matériel sous-jacents) est utilisée par plusieurs locataires (ou comptes utilisateur). Un locataire peut être un utilisateur individuel, mais le plus souvent, il s'agit d'un groupe d'utilisateurs (comme une organisation cliente) qui partage un accès et des privilèges communs dans l'instance d'application. Les données de chaque locataire sont isolées et invisibles des autres locataires qui partagent l'instance d'application, ce qui garantit la sécurité et la confidentialité des données pour tous les locataires.

La multilocation logicielle est l'architecture sur laquelle les logiciels en tant que service (SaaS) sont fournis. Si votre organisation utilise salesforce.com, HubSpot ou une autre offre SaaS basée sur le cloud, vous êtes un locataire d'une offre de multilocation.

De manière quelque peu confuse, le terme « service multilocataire » peut également désigner les offres d'hébergement cloud. Dans l'hébergement multilocataire, également appelé hébergement partagé, un seul ordinateur physique ou une seule machine virtuelle (VM) est partagée entre plusieurs utilisateurs ou organisations clientes. Les solutions d'hébergement mutilocataire sont proposées par les fournisseurs de services cloud, généralement comme une alternative moins coûteuse aux solutions d'hébergement dédiées à un seul locataire.

Le reste de cet article porte sur la multilocation logicielle. Pour en savoir plus sur les types d'hébergements multilocataires et monolocataires, cliquez ici.