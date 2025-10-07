Qu'est-ce que le multilocataire ?

Dans l'architecture logicielle multilocataire (également appelée multilocation logicielle), une instance unique d'une application logicielle (ainsi que sa base de données et son matériel sous-jacents) est utilisée par plusieurs locataires (ou comptes utilisateur). Un locataire peut être un utilisateur individuel, mais le plus souvent, il s'agit d'un groupe d'utilisateurs (comme une organisation cliente) qui partage un accès et des privilèges communs dans l'instance d'application. Les données de chaque locataire sont isolées et invisibles des autres locataires qui partagent l'instance d'application, ce qui garantit la sécurité et la confidentialité des données pour tous les locataires.
La multilocation logicielle est l'architecture sur laquelle les logiciels en tant que service (SaaS) sont fournis. Si votre organisation utilise salesforce.com, HubSpot ou une autre offre SaaS basée sur le cloud, vous êtes un locataire d'une offre de multilocation.
De manière quelque peu confuse, le terme « service multilocataire » peut également désigner les offres d'hébergement cloud. Dans l'hébergement multilocataire, également appelé hébergement partagé, un seul ordinateur physique ou une seule machine virtuelle (VM) est partagée entre plusieurs utilisateurs ou organisations clientes. Les solutions d'hébergement mutilocataire sont proposées par les fournisseurs de services cloud, généralement comme une alternative moins coûteuse aux solutions d'hébergement dédiées à un seul locataire.
Le reste de cet article porte sur la multilocation logicielle. Pour en savoir plus sur les types d'hébergements multilocataires et monolocataires, cliquez ici.
Par rapport à l'architecture monolocataire, dans laquelle chaque locataire obtient sa propre instance de l'application, de la base de données et de l'infrastructure matérielle de support, l'architecture multilocataire offre des avantages significatifs aux fournisseurs de logiciels et aux clients locataires, notamment :
Le terme cloud multilocataire était généralement utilisé (moins aujourd'hui) pour désigner l'hébergement partagé ou une architecture dans laquelle les clients partagent des ressources informatiques dans un cloud public ou privé. Aujourd'hui, la majorité des principaux fournisseurs de services cloud proposent la plupart de leurs offres (tout ce qui n'est pas un service d'hébergement dédié) sur la base du modèle multilocataire qui permet aux fournisseurs de maximiser l'utilisation du matériel et de l'infrastructure de leur centre de données et, par conséquent, de proposer aux clients des services cloud les moins chers possibles.
Lors du choix d'une base de données pour les applications multilocataires, les développeurs doivent trouver un équilibre entre le besoin ou le désir des clients d'isoler les données et une solution qui évolue rapidement et à un coût abordable en réponse à la croissance ou aux pics de trafic des applications.
Pour garantir un isolement complet, le développeur peut allouer une instance de base de données distincte à chaque locataire ou à l'inverse, il peut faire en sorte que tous les locataires partagent la même instance de base de données pour garantir une évolutivité optimale. Cependant, la plupart des développeurs choisissent d'utiliser un magasin de données tel que PostgreSQL, qui permet à chaque locataire de disposer de son propre schéma au sein de la même instance de base de données (parfois appelé « isolement faible ») et offre le meilleur des deux solutions.
