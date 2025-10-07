Qu'est-ce que le multilocataire ?

L'architecture logicielle multilocataire, qui permet à plusieurs utilisateurs de partager une seule instance d'une application logicielle et ses ressources sous-jacentes, est le fondement de la plupart des offres SaaS.
Dans l'architecture logicielle multilocataire (également appelée multilocation logicielle), une instance unique d'une application logicielle (ainsi que sa base de données et son matériel sous-jacents) est utilisée par plusieurs locataires (ou comptes utilisateur). Un locataire peut être un utilisateur individuel, mais le plus souvent, il s'agit d'un groupe d'utilisateurs (comme une organisation cliente) qui partage un accès et des privilèges communs dans l'instance d'application. Les données de chaque locataire sont isolées et invisibles des autres locataires qui partagent l'instance d'application, ce qui garantit la sécurité et la confidentialité des données pour tous les locataires.

La multilocation logicielle est l'architecture sur laquelle les logiciels en tant que service (SaaS) sont fournis. Si votre organisation utilise salesforce.com, HubSpot ou une autre offre SaaS basée sur le cloud, vous êtes un locataire d'une offre de multilocation.

De manière quelque peu confuse, le terme « service multilocataire » peut également désigner les offres d'hébergement cloud. Dans l'hébergement multilocataire, également appelé hébergement partagé, un seul ordinateur physique ou une seule machine virtuelle (VM) est partagée entre plusieurs utilisateurs ou organisations clientes. Les solutions d'hébergement mutilocataire sont proposées par les fournisseurs de services cloud, généralement comme une alternative moins coûteuse aux solutions d'hébergement dédiées à un seul locataire.

Le reste de cet article porte sur la multilocation logicielle. Pour en savoir plus sur les types d'hébergements multilocataires et monolocataires, cliquez ici.
Avantages de l'architecture multilocataire

Par rapport à l'architecture monolocataire, dans laquelle chaque locataire obtient sa propre instance de l'application, de la base de données et de l'infrastructure matérielle de support, l'architecture multilocataire offre des avantages significatifs aux fournisseurs de logiciels et aux clients locataires, notamment :

  • Coûts inférieurs : comme le fournisseur de logiciels peut gérer plusieurs locataires à partir d'une seule instance d'application et d'une seule infrastructure de support (et que les locataires partagent la charge de la maintenance du logiciel, de l'infrastructure et des opérations du centre de données), les coûts permanents ont tendance à être inférieurs à ceux d'une monolocation. Les logiciels SaaS sont généralement proposés moyennant un abonnement mensuel ou annuel prévisible, calculé en fonction du nombre d'utilisateurs, du niveau d'utilisation ou des volumes de données gérés dans l'application.

  • Évolutivité : les titulaires peuvent effectuer une mise à l'échelle à la demande. Dans ce cas, les nouveaux utilisateurs accèdent à la même instance du logiciel, généralement, moyennant une augmentation progressive du tarif de l'abonnement.

  • Personnalisation sans codage : les offres multilocataires SaaS sont hautement configurables, de sorte que chaque client locataire peut personnaliser l'application en fonction de ses tâches sans recourir à un développement personnalisé coûteux, chronophage et parfois risqué.

  • Mises à jour et maintenance continues et cohérentes : le fournisseur de logiciel multilocation est responsable des mises à jour et des correctifs. De nouvelles fonctions sont ajoutées et/ou des correctifs sont appliqués sans aucune intervention du client et une seule fois (contrairement à une architecture monolocataire dans laquelle les fournisseurs doivent mettre à jour chaque instance du logiciel).

  • Amélioration de la productivité des locataires : n'ayant pas à gérer l'infrastructure ni les logiciels, les locataires peuvent se consacrer à des tâches plus importantes.
Cloud multilocataire

Le terme cloud multilocataire était généralement utilisé (moins aujourd'hui) pour désigner l'hébergement partagé ou une architecture dans laquelle les clients partagent des ressources informatiques dans un cloud public ou privé. Aujourd'hui, la majorité des principaux fournisseurs de services cloud proposent la plupart de leurs offres (tout ce qui n'est pas un service d'hébergement dédié) sur la base du modèle multilocataire qui permet aux fournisseurs de maximiser l'utilisation du matériel et de l'infrastructure de leur centre de données et, par conséquent, de proposer aux clients des services cloud les moins chers possibles.
Base de données multilocataire

Lors du choix d'une base de données pour les applications multilocataires, les développeurs doivent trouver un équilibre entre le besoin ou le désir des clients d'isoler les données et une solution qui évolue rapidement et à un coût abordable en réponse à la croissance ou aux pics de trafic des applications.

Pour garantir un isolement complet, le développeur peut allouer une instance de base de données distincte à chaque locataire ou à l'inverse, il peut faire en sorte que tous les locataires partagent la même instance de base de données pour garantir une évolutivité optimale. Cependant, la plupart des développeurs choisissent d'utiliser un magasin de données tel que PostgreSQL, qui permet à chaque locataire de disposer de son propre schéma au sein de la même instance de base de données (parfois appelé « isolement faible ») et offre le meilleur des deux solutions.
