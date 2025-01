L’IaaS, le PaaS et le SaaS sont les offres de services cloud les plus courantes. On les appelle aussi « modèles de services cloud » ou « modèles de services de cloud computing ».



L’IaaS (infrastructure à la demande) permet un accès à la demande aux serveurs virtuels et physiques hébergés dans le cloud, ainsi qu’à des services de stockage et de mise en réseau, c’est-à-dire l’infrastructure informatique backend nécessaire à l’exécution des applications et des workloads dans le cloud.





Le PaaS (plateforme en tant que service) fournit un accès à la demande à une plateforme cloud complète et prête à l’emploi pour développer, exécuter, gérer les applications et assurer leur maintenance.





Le SaaS (logiciel à la demande) permet un accès à la demande aux logiciels applicatifs prêts à l’emploi et hébergés dans le cloud.

Les modèles IaaS, PaaS et SaaS sont compatibles. Bon nombre d’entreprises de taille moyenne en utilisent plusieurs, et la plupart des grandes entreprises utilisent les trois.

Le terme « à la demande » désigne la manière dont les actifs sont consommés dans le cadre de ces offres, et marque la principale différence entre le cloud computing et l’informatique traditionnelle. Selon cette dernière, les entreprises qui consomment des actifs informatiques (matériel, logiciels système, outils de développement, applications) doivent les acheter, les installer, les gérer et les entretenir dans leur propre centre de données sur site.

Dans le cas du cloud computing, le fournisseur de services cloud possède, gère et entretient les actifs ; le client les utilise grâce à une connexion Internet et souscrit un abonnement ou une offre de paiement à l’usage.

Le principal avantage de l’IaaS, du PaaS, du SaaS ou de toute autre solution « en tant que service » est donc d’ordre économique : un client peut accéder aux capacités informatiques dont il a besoin et les faire évoluer pour un coût prévisible, sans avoir à assumer les dépenses et les frais généraux liés à l’achat et à la maintenance de l’ensemble dans son propre centre de données. Mais chacune de ces solutions présente des avantages supplémentaires spécifiques.