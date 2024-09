IBM Cloud offre un crédit promotionnel de 500 USD aux nouveaux clients IBM Cloud Code Engine et MongoDB. Découvrez les avantages combinés d’une plateforme sans serveur entièrement gérée avec une base de données hautement disponible, évolutive et flexible proposée en tant que service.



Le crédit est valable 90 jours et s’applique à votre consommation mesurée de Code Engine et MongoDB. Cette offre est disponible pour les nouveaux utilisateurs de Code Engine et MongoDB. Pour profiter de cette offre et commencer :

Créez ou connectez-vous à un compte IBM Cloud Paygo ou à un compte d’abonnement. Dans la console IBM Cloud, cliquez sur Gérer, puis choisissez Facturation et utilisation dans la liste déroulante. Sélectionnez Promotions et crédits dans la barre de navigation à gauche. Cliquez sur Appliquer un code promotionnel. Saisissez le code promotionnel SERVERLESSARC, cliquez sur Vérifier, puis sur Appliquer. Une fois le crédit appliqué avec succès, vous pouvez consulter votre solde créditeur à tout moment en répétant les étapes 2 et 3.

Pour apprendre à créer une application Web en utilisant Code Engine et MongoDB, suivez ce tutoriel pour commencer.

Conditions de l’offre

Un seul code promotionnel peut être utilisé par compte client. Le crédit de 500 USD ne peut être utilisé que dans le cadre de cette offre et ne peut être appliqué à d’autres offres. L’offre est soumise à disponibilité.