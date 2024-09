Aujourd’hui, la plateforme est opérationnelle et tient ses promesses. « IBM Cloud Code Engine nous permet, chez Sweap, de gérer les pics de demande, par exemple pour notre infrastructure de messagerie avec des campagnes pour de grands événements », déclare Sven Frauen, DSI et cofondateur de Sweap. « Les capacités de mise à l’échelle automatique nous permettent de nous concentrer sur la création de valeur sans avoir à nous soucier de la gestion de l’infrastructure. »

Les développeurs peuvent désormais se concentrer sur l’écriture du code et la livraison de nouveaux produits et fonctionnalités, ce qui accélère la mise sur le marché. Sweap ne paie que la puissance de calcul qu’elle utilise, ce qui lui permet de réaliser 45 % d’économies. De plus, l'automatisation intégrée de la solution permet de réduire les coûts d'exploitation informatiques et de minimiser les erreurs des utilisateurs.