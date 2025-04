Solutions de conteneurs

La modernisation grâce aux conteneurs offre de nombreux avantages pour le développement et le déploiement de logiciels. Les conteneurs augmentent l'agilité et accélèrent l'innovation en permettant des cycles de développement plus rapides et en réduisant les délais de mise sur le marché. Ils améliorent la portabilité et la cohérence entre différents environnements, facilitant ainsi le transfert des applications entre les phases de développement, de test et de production.

Kubernetes et Red Hat OpenShift

Kubernetes est une plateforme d’orchestration de conteneurs open source qui fournit la base nécessaire à la gestion des applications conteneurisées. Red Hat OpenShift est une plateforme de conteneurs commerciale prête à l’emploi et qui repose sur Kubernetes.