Le marché des applications conteneurisées est actuellement dominé par deux acteurs principaux :

Docker

La plateforme de conteneurisation la plus couramment utilisée est Docker. Les conteneurs Docker ont été initialement développés autour du moteur Docker en 2013 et fonctionnent via une interface de programmation d'application (API). Docker est en réalité une plateforme en tant que service (PaaS), et son principal atout est sa flexibilité. Docker peut encapsuler n'importe quelle application ainsi que ses dépendances dans un conteneur virtuel, qui peut ensuite être exécuté sur n'importe quel ordinateur sous Windows, macOS ou Linux. Le système utilise des images Docker, qui sont des modèles en lecture seule permettant de créer des conteneurs, ainsi que des Dockerfiles, des fichiers texte qui accompagnent et décrivent ces images Docker. Les images Docker et autres images de conteneurs nécessitent un espace pour fonctionner. Cet espace est géré par le moteur d'exécution de conteneurs, une solution logicielle qui interagit avec le système d'exploitation afin de créer l'environnement nécessaire pour exécuter les images de conteneurs.

Kubernetes

La plateforme d'orchestration de conteneurs la plus populaire est Kubernetes, créée par Google en 2014. Kubernetes est particulièrement prisée pour sa capacité à automatiser le déploiement de logiciels, à permettre l'évolutivité et à gérer les conteneurs de manière robuste. De plus, Kubernetes est un système open-source, ce qui encourage une participation active des contributeurs, qui supervisent aujourd'hui le projet, chaque fournisseur de logiciels y ajoutant ses propres fonctionnalités. Par exemple, certains services permettent non seulement de créer des clusters Kubernetes, mais aussi de déployer des applications web évolutives et d'analyser les journaux d'activité.

Aujourd'hui, Docker et Kubernetes sont largement reconnus comme les outils de référence pour la gestion des conteneurs informatiques. Selon les récentes projections de conteneurisation (lien externe à ibm.com) pour 2024, Docker contrôle désormais une part impressionnante de 82,8 % de ce marché, tandis que Kubernetes représente 11,52 % de parts de marché.