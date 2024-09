Du fait de leur légèreté et de leur portabilité, les conteneurs sont idéaux pour les scénarios multicloud hybrides et pour moderniser les applications. Les services de conteneur d’IBM, basés sur des technologies open source comme Kubernetes, facilitent et accélèrent votre transition vers le cloud. Grâce à des outils d’intégration et de distribution continues (CI/CD), vous pouvez créer et déployer vos applications conteneurisées dans le cloud. Orchestrez vos conteneurs avec Red Hat OpenShift ou IBM Cloud Kubernetes Service. Les composants middleware et open source conteneurisés de nos solutions IBM Cloud Pak facilitent votre transformation en couvrant la plupart de vos besoins.