Les conteneurs sur IBM Cloud

Développez des microservices sécurisés pour concrétiser plus rapidement vos idées. Sélectionnez le calculateur et l'orchestrateur de conteneurs adaptés à vos besoins, avec une fiabilité élevée sur votre cloud hybride.
Les services de conteneur d’IBM, basés sur des technologies open source comme Kubernetes, facilitent et accélèrent votre transition vers le cloud de manière rapide, sûre et efficace. Utilisez le service IBM Cloud Continuous Delivery pour créer et déployer vos applications conteneurisées dans le cloud. Gérez vos conteneurs avec Red Hat OpenShift sur IBM Cloud ou IBM Cloud Kubernetes Service, ou utilisez IBM Cloud Code Engine, une plateforme entièrement gérée et sans serveur, pour vous concentrer sur le codage plutôt que sur la gestion de l'infrastructure. IBM Cloud dispose de la solution de conteneurs adaptée à vos besoins.
Les nouveaux utilisateurs d’IBM Cloud reçoivent un crédit pour leurs premiers 200 USD d’applications et de services. Lancez-vous !
Soutenez le cycle de vie des projets et modèles d'IA et de machine learning avec une infrastructure de conteneurs, à la fois sur site et sur le cloud, avec des solutions IBM Cloud.
Bénéficiez d’un cluster Kubernetes sans frais, de plus de 40 produits toujours gratuits et d’un crédit de 200 USD.
IBM Cloud fonctionne sur Kubernetes pour offrir une grande évolutivité et une diversité des workloads, et prend en charge plus de 25 000 clusters.
IBM Cloud s’appuie sur des normes ouvertes pour offrir une flexibilité, une portabilité et des services cloud compatibles avec des API ouvertes.
IBM Cloud offre une sécurité clé continue (KYOK) et une sécurité au niveau du conteneur, une conformité étendue aux secteurs et
L’application de la sécurité des images IBM Cloud est activée par défaut sur les installations privées, empêchant ainsi l’invasion de codes malveillants d’affecter d’autres conteneurs ou le système hôte.
Lancez-vous dès maintenant et testez gratuitement l'une de nos solutions de conteneurs.