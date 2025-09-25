Les conteneurs sur IBM Cloud

Les services de conteneur d’IBM, basés sur des technologies open source comme Kubernetes, facilitent et accélèrent votre transition vers le cloud de manière rapide, sûre et efficace. Utilisez le service IBM Cloud Continuous Delivery pour créer et déployer vos applications conteneurisées dans le cloud. Gérez vos conteneurs avec Red Hat OpenShift sur IBM Cloud ou IBM Cloud Kubernetes Service, ou utilisez IBM Cloud Code Engine, une plateforme entièrement gérée et sans serveur, pour vous concentrer sur le codage plutôt que sur la gestion de l'infrastructure. IBM Cloud dispose de la solution de conteneurs adaptée à vos besoins.