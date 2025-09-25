Illustration linéaire d’une application conteneurisée

Les conteneurs sur IBM Cloud

Une plateforme de conteneurs conçue pour prendre en charge les environnements les plus sécurisés, les plus fiables et les plus évolutifs.

Service géré avec outils de sécurité, de gestion et de surveillance

Exécution sans serveur gérée pour les conteneurs, les tâches par lots, le code et les fonctions

Gestion de Kubernetes pour une haute disponibilité et des applications conteneurisées sécurisées

Registre privé entièrement géré pour le stockage et la distribution d'images de conteneurs

Exploiter la puissance de l’IA au Red Hat Summit

Visitez le stand d’IBM n° 1133 et découvrez comment Red Hat IA sur IBM Cloud peut accélérer l’innovation des applications.

Aperçu

Développez des microservices sécurisés pour concrétiser plus rapidement vos idées. Sélectionnez le calculateur et l'orchestrateur de conteneurs adaptés à vos besoins, avec une fiabilité élevée sur votre cloud hybride.

Les services de conteneur d’IBM, basés sur des technologies open source comme Kubernetes, facilitent et accélèrent votre transition vers le cloud de manière rapide, sûre et efficace. Utilisez le service IBM Cloud Continuous Delivery pour créer et déployer vos applications conteneurisées dans le cloud. Gérez vos conteneurs avec Red Hat OpenShift sur IBM Cloud ou IBM Cloud Kubernetes Service, ou utilisez IBM Cloud Code Engine, une plateforme entièrement gérée et sans serveur, pour vous concentrer sur le codage plutôt que sur la gestion de l'infrastructure. IBM Cloud dispose de la solution de conteneurs adaptée à vos besoins.
Il y a cinq ans, la sécurité et l’évolutivité étaient des excuses utilisées par les banques pour éviter de parler à des entreprises comme nous. Aujourd’hui, ces excuses sont devenues les raisons pour lesquels elles souhaitent travailler avec nous.
Matthieu M. Job PDG, Circeo Client Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Avantages Les conteneurs sur IBM Cloud offrent des avantages significatifs aux développeurs et aux équipes de développement, en particulier dans les domaines suivants.
Activez les workloads d’IA

Soutenez le cycle de vie des projets et modèles d'IA et de machine learning avec une infrastructure de conteneurs, à la fois sur site et sur le cloud, avec des solutions IBM Cloud.

Gratuité

Bénéficiez d’un cluster Kubernetes sans frais, de plus de 40 produits toujours gratuits et d’un crédit de 200 USD.

Prise en charge de Kubernetes

IBM Cloud fonctionne sur Kubernetes pour offrir une grande évolutivité et une diversité des workloads, et prend en charge plus de 25 000 clusters.

Aucun enfermement propriétaire

IBM Cloud s’appuie sur des normes ouvertes pour offrir une flexibilité, une portabilité et des services cloud compatibles avec des API ouvertes.

Fonctionnalités de niveau entreprise

IBM Cloud offre une sécurité clé continue (KYOK) et une sécurité au niveau du conteneur, une conformité étendue aux secteurs et
*Des restrictions s’appliquent,

 SLA IBM Cloud
Conception sécurisée

L’application de la sécurité des images IBM Cloud est activée par défaut sur les installations privées, empêchant ainsi l’invasion de codes malveillants d’affecter d’autres conteneurs ou le système hôte.

Solutions IBM Cloud Code Engine
Exécutez des applications ou des tâches par lots sans serveur à partir d’un code source ou d’images de conteneurs.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Déployez en un seul clic des clusters OpenShift hautement disponibles et entièrement gérés.
IBM Cloud Kubernetes Service
Simplifiez le déploiement, la gestion et les opérations de Kubernetes.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Exécutez et gérez des machines virtuelles sécurisées sur une plateforme cloud native et d'IA sur IBM Cloud.
IBM Cloud Satellite
Déployez le service géré Red Hat OpenShift on IBM Cloud n’importe où (sur site ou dans une autre infrastructure cloud).
Programme d'installation IPI Red Hat OpenShift
Créez votre propre cluster Red Hat OpenShift autogéré sur l’infrastructure IBM Cloud.
Red Hat AI InstrucLab
Simplifiez, adaptez et sécurisez l'entraînement et le déploiement des modèles d'IA.
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud
Renforcez les services d'IA générique du portefeuille IBM watsonx afin de prendre en charge le cycle de vie des projets et des modèles d'IA et de machine learning, tant sur site que sur le cloud.
IBM Cloud Container Registry
Stockez et distribuez vos images de conteneurs dans un registre privé.
IBM Cloud Continuous Delivery
Automatisez les créations et les tests grâce à des pipelines de livraison basés sur Tekton.
IBM Cloud Schematics
Automatisez les opérations relatives aux ressources cloud, installez des logiciels et exécutez des applications à plusieurs niveaux sur vos ressources cloud rapidement et facilement.
IBM Cloud Logs
Optimisez l’observabilité des journaux pour améliorer les performances de l’infrastructure et des applications.
IBM Cloud Monitoring
Surveillez et résolvez les problèmes liés à vos solutions de conteneurs.
Protection des workloads IBM Cloud Security and Compliance
Identifiez et priorisez les vulnérabilités logicielles, détectez et répondez aux menaces, et gérez les configurations.
IBM Cloud Object Storage
Gérez votre stockage de registre interne.
IBM Cloud Secrets Manager
Gérez les certificats et secrets des sous-domaines d'entrée.
IBM Cloud Key Protect
Chiffrez votre base de données etcd et les volumes d'amorçage des nœuds worker.
IBM Cloud HyperProtect Crypto
Gérez les politiques de sécurité et orchestrez-les dans des environnements multicloud.
IBM Cloud Managed ODF
Déployez le stockage défini par logiciel OpenShift Data Foundation dans votre cluster OpenShift.
Études de cas
Vue du stade de Wimbledon avec un joueur qui fait un service
Wimbledon
Les workflows automatisés de Wimbledon intègrent et orchestrent le flux de données via les différentes applications et les modèles IA sur des conteneurs afin de générer une expérience numérique qui collecte 2,7 millions de points de données chaque année.
Paysage du parcours de golf Masters avec public
Masters
Pour s’adapter à une pandémie, IBM a appliqué une technologie de cloud hybride en vue de résoudre des problèmes complexes, et d’exploiter de grands volumes de données non structurées afin de proposer une expérience numérique sans faille.
Vue aérienne d’un avion stationné dans un aéroport
Etihad Airways
Etihad a utilisé IBM Cloud Kubernetes Service pour créer une plateforme ouverte d’orchestration de services basée sur des microservices.
Des gens qui marchent dans la rue
Sweap.io
IBM Cloud Code Engine permet à Sweap.io de gérer des capacités d’auto-scaling, ce qui aide l’entreprise à se concentrer sur la création de valeur pour ses clients
Formations et certifications IBM Cloud Professional Architect
Développez vos compétences en matière de conteneurs en suivant les cours du programme IBM Cloud Professional Architect.
IBM Cloud Professional Developer
Développez vos compétences en matière de conteneurs en suivant les cours du programme IBM Cloud Professional Developer.
Spécialité IBM Cloud DevSecOps
Découvrez comment créer et déployer vos applications conteneurisées dans le cloud.

Étapes suivantes

 

Lancez-vous dès maintenant et testez gratuitement l'une de nos solutions de conteneurs.
