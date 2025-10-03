IBM Cloud Code Engine lance Serverless Fleets avec GPU

Les entreprises des secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, sont confrontées à des défis uniques qui doivent être compris afin de pouvoir entamer une véritable transformation. Leur tâche consiste à gérer les données sensibles des clients, à maintenir la résilience et à répondre à des exigences réglementaires en constante évolution. L’exécution de workloads gourmands en ressources informatiques ne devrait pas constituer un obstacle supplémentaire à l’innovation.



Par exemple, les compagnies d’assurance ont besoin d’une puissance de calcul considérable afin d’effectuer des calculs de souscription, d’élaborer des modèles de tarification, de rendre compte aux régulateurs et d’ajuster les risques en temps réel. Serverless Fleets prend en charge ces workloads et est conçu pour permettre aux entreprises du secteur financier d’exécuter plus facilement et à moindre coût des simulations, des modèles et des évaluations.

« En tirant parti de la puissance de Serverless Fleets et d’IBM Cloud Code Engine, MavenBlue est en mesure de rester à la pointe dans sa mission qui consiste à fournir de nouvelles informations, une rapidité et une agilité analytique au secteur des assurances », a déclaré Paul Hagg, directeur technique de MavenBlue. « Nous disposons d’un ensemble robuste de plateformes nouvelle génération qui fournissent des informations, des analyses de solvabilité prospectives et des modèles de tarification. Serverless Fleets nous aide à mobiliser la puissance de calcul dont nous avons besoin de manière flexible et rentable. »



Le secteur des sciences de la vie est également tenu d’améliorer les performances de ses systèmes afin de rester compétitif. La puissance de calcul est essentielle pour la recherche et le développement, en particulier dans un contexte où les entreprises pharmaceutiques s’efforcent de commercialiser de nouveaux traitements, de rationaliser les essais cliniques et d’exploiter les informations issues des données. Cela nécessite des systèmes interopérables qui privilégient la sécurité et la fiabilité. Serverless Fleets permet aux entreprises du secteur des sciences de la vie de s’adapter efficacement à un marché en constante évolution, en fournissant l’infrastructure nécessaire sans intervention des équipes informatiques.

« Pour remplir la mission de Bayer, "La santé pour tous, la faim pour personne", nous nous appuyons sur des solutions innovantes et performantes dans notre recherche et développement. Avec Serverless Fleets, nous avons trouvé une plateforme hautement évolutive et stable qui nous permet d’exécuter de manière fiable les tâches les plus exigeantes en matière de calcul, et ce à des conditions très équitables. Chez Bayer, nous avons été particulièrement impressionnés par la facilité de mise à l’échelle et l’assistance exceptionnelle fournie par IBM », a déclaré le Dr Georg Mogk, expert principal en mathématiques appliquées chez Bayer AG.