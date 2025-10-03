IBM Cloud Code Engine lance Serverless Fleets avec GPU

Pour relever les défis uniques liés à l’exécution de workloads à grande échelle et à forte intensité de calcul sur une plateforme entièrement gérée et sans serveur, IBM Cloud Code Engine a lancé Serverless Fleets (« flottes sans serveur » en français).
L’IA d’entreprise, dont l’IA générative, nécessite une infrastructure à forte intensité de calcul et de données. Dans sa forme actuelle, la technologie sans serveur n’est parfois pas en mesure de prendre en charge les workloads gourmands en calcul.
À mesure que la technologie s’attaque à des problèmes plus complexes, allant du machine learning aux simulations à grande échelle, les systèmes doivent souvent effectuer des milliers, voire des millions de tâches en parallèle. Serverless Fleets permet de simplifier la manière dont les développeurs exécutent ces workloads parallèles en fournissant des ressources de calcul entièrement gérées et pouvant évoluer de manière élastique. Les workflows traditionnels pour les workloads gourmands en calcul nécessitent souvent de dimensionner et d’investir à l’avance dans l’infrastructure et la gestion complexe des ressources.
Serverless Fleets a pour objectif de réduire cette complexité opérationnelle en abstrayant l’infrastructure sous-jacente et en fournissant un moyen simple d’exécuter un grand nombre de tâches en parallèle. La solution peut s’avérer révolutionnaire pour les entreprises de tous les secteurs, notamment les services financiers et les sciences de la vie.
Serverless Fleets permet aux data scientists et aux développeurs de soumettre un grand nombre de tâches par lots à un seul point de terminaison. IBM Cloud Code Engine provisionne alors automatiquement les ressources informatiques nécessaires, y compris les machines virtuelles et les GPU sans serveur, afin d’exécuter simultanément autant de tâches que possible. La gestion des ressources, qui est souvent un processus manuel pour les calculs à grande échelle, est ainsi automatisée.
Considérez votre environnement informatique actuel comme une chaîne hôtelière. En tant que propriétaire, vous avez sans doute acheté plusieurs grands bâtiments comprenant des milliers de chambres, chacune ayant un coût d’exploitation et une gestion individualisée. Imaginez plutôt que vous puissiez créer automatiquement une chambre lorsque quelqu’un souhaite séjourner à l’hôtel, puis la détruire une fois que le client a quitté l’établissement. C’est exactement ainsi que fonctionne Serverless Fleets : la solution provisionne l’infrastructure pour les workloads importants en utilisant des GPU selon les besoins, la supprime lorsqu’elle n’est plus nécessaire et ne vous facture que lorsque la technologie est utilisée.
Serverless Fleets s’appuie sur la valeur existante d’IBM Cloud Code Engine pour les workloads gourmands en calcul, telles que les simulations à grande échelle, le traitement des données, l’IA et le machine learning :
Les entreprises des secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, sont confrontées à des défis uniques qui doivent être compris afin de pouvoir entamer une véritable transformation. Leur tâche consiste à gérer les données sensibles des clients, à maintenir la résilience et à répondre à des exigences réglementaires en constante évolution. L’exécution de workloads gourmands en ressources informatiques ne devrait pas constituer un obstacle supplémentaire à l’innovation.
Par exemple, les compagnies d’assurance ont besoin d’une puissance de calcul considérable afin d’effectuer des calculs de souscription, d’élaborer des modèles de tarification, de rendre compte aux régulateurs et d’ajuster les risques en temps réel. Serverless Fleets prend en charge ces workloads et est conçu pour permettre aux entreprises du secteur financier d’exécuter plus facilement et à moindre coût des simulations, des modèles et des évaluations.
« En tirant parti de la puissance de Serverless Fleets et d’IBM Cloud Code Engine, MavenBlue est en mesure de rester à la pointe dans sa mission qui consiste à fournir de nouvelles informations, une rapidité et une agilité analytique au secteur des assurances », a déclaré Paul Hagg, directeur technique de MavenBlue. « Nous disposons d’un ensemble robuste de plateformes nouvelle génération qui fournissent des informations, des analyses de solvabilité prospectives et des modèles de tarification. Serverless Fleets nous aide à mobiliser la puissance de calcul dont nous avons besoin de manière flexible et rentable. »
Le secteur des sciences de la vie est également tenu d’améliorer les performances de ses systèmes afin de rester compétitif. La puissance de calcul est essentielle pour la recherche et le développement, en particulier dans un contexte où les entreprises pharmaceutiques s’efforcent de commercialiser de nouveaux traitements, de rationaliser les essais cliniques et d’exploiter les informations issues des données. Cela nécessite des systèmes interopérables qui privilégient la sécurité et la fiabilité. Serverless Fleets permet aux entreprises du secteur des sciences de la vie de s’adapter efficacement à un marché en constante évolution, en fournissant l’infrastructure nécessaire sans intervention des équipes informatiques.
« Pour remplir la mission de Bayer, "La santé pour tous, la faim pour personne", nous nous appuyons sur des solutions innovantes et performantes dans notre recherche et développement. Avec Serverless Fleets, nous avons trouvé une plateforme hautement évolutive et stable qui nous permet d’exécuter de manière fiable les tâches les plus exigeantes en matière de calcul, et ce à des conditions très équitables. Chez Bayer, nous avons été particulièrement impressionnés par la facilité de mise à l’échelle et l’assistance exceptionnelle fournie par IBM », a déclaré le Dr Georg Mogk, expert principal en mathématiques appliquées chez Bayer AG.
Dans le contexte concurrentiel actuel, les entreprises de tous les secteurs doivent fournir des services rapidement et facilement, tout en accordant la priorité à la sécurité, à la résilience et aux économies de coûts.
Serverless Fleets peut aider les développeurs et les data scientists à gérer leurs workloads les plus exigeants afin qu’ils puissent fournir ces services et se concentrer sur le codage plutôt que sur la gestion de l’infrastructure. Alors qu’IBM s’efforce de rendre l’informatique avancée plus accessible et plus efficace, Serverless Fleets est un pas de plus dans la bonne direction.
En savoir plus sur IBM Cloud Code Engine