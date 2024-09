Mais tout le monde n’a pas la chance de pouvoir se rendre au All England Lawn Tennis Club (AELTC) du sud-ouest de Londres. C’est pourquoi plus de 19 millions de personnes dans le monde profitent des rebondissements, de la beauté et de l’excitation entourant cet événement via l’application et le site Web officiels de Wimbledon. Ces expériences numériques de classe mondiale ont été développées et diffusées par le biais d’un partenariat entre Wimbledon et IBM long de plus de trois décennies.

« Compte tenu du patrimoine qui anime cette organisation, le partenariat d’innovation avec IBM s’avère essentiel pour assurer notre évolution dans le monde qui nous entoure », déclare Chris Clements, responsable des produits numériques chez AELTC. « En utilisant les derniers outils et l’expertise de pointe d’IBM, nous sommes en mesure d’innover pour rester pertinents de manière durable. La synergie entre IBM et Wimbledon est tout bonnement exceptionnelle. Ce sont deux institutions historiques qui évoluent constamment pour s’adapter. ».

Cette année, Wimbledon a tiré parti de la puissance de l’IA générative en proposant de nouvelles expériences numériques sur l’application et le site Web de Wimbledon à l’aide d’IBM watsonx, la célèbre plateforme d’IA et de données d’IBM. « Nous cherchons toujours à voir comment améliorer l’engagement du public grâce à l’utilisation de l’IA et d’autres technologies IBM », explique Bill Jinks, directeur de la technologie chez AELTC. « Comment intéresser encore davantage le public grâce aux données ? Comment mettre Wimbledon au premier plan et utiliser des processus de machine learning pour mettre en avant des éléments que les gens ne voient pas spontanément ? C’est exactement le genre d’innovation qui nous passionne. »