Eljun a découvert pour la première fois l’existence du programme suédois Startup with IBM Accelerator en avril 2020. Jusqu’alors, l’entreprise s’était concentrée sur le développement de fonctionnalités et sur la démonstration de sa solution auprès de partenaires et d’investisseurs potentiels. L’objectif d’Eljun est de créer un réseau qui permet de mettre en relation les propriétaires de véhicules électriques et les propriétaires de bornes de recharge d’une manière mutuellement bénéfique. Les propriétaires de véhicules peuvent utiliser la solution pour localiser les bornes de recharge les plus pratiques, tandis que les propriétaires de bornes de recharge peuvent l’utiliser pour générer des revenus aux heures où leurs bornes sont disponibles.

Eljun a développé les principales fonctionnalités de la solution en utilisant des clusters Kubernetes, de sorte que lorsqu’il a fallu passer à un environnement cloud, Eljun a cherché un fournisseur ayant également adopté une technologie open source. « Nous avons choisi IBM Cloud parce qu’IBM a adopté un certain nombre d’outils open source », explique Tore Stenbock. « Non seulement cela nous a permis de ne pas dépendre uniquement d’une solution particulière développée en interne, mais cette approche a également facilité le transfert de tous nos clusters Kubernetes vers IBM. »

Après avoir migré la solution vers le cloud IBM, Eljun a commencé à se pencher sur différentes plateformes de services gérés. Les besoins d’Eljun en matière de gestion des services sont uniques, car les informations circulent de manière quelque peu ponctuelle. « La majorité de nos processus de traitement concerne la recherche d’une borne de recharge ou le début et la fin d’une charge », explique Tore Stenbock. « Nous avions besoin d’une solution flexible en matière d’utilisation des ressources. »

Tore Stenbock a rapidement réalisé que la solution d’Eljun était la mieux adaptée à un environnement sans serveur. Lorsque son contact chez Startup with IBM Accelerator lui a suggéré la solution IBM Cloud Code Engine, Tore Stenbock n’a pas tardé à prendre une décision. « Nous avons vu un cas d’utilisation lors d’un événement IBM Think et nous avons immédiatement décidé de migrer vers IBM Cloud Code Engine car, techniquement, il s’agit uniquement de clusters Kubernetes exécutés en arrière-plan. Nous nous sommes naturellement tournés vers cette solution, qui n’a nécessité que quelques modifications au niveau de l’application. »

Aujourd’hui, Eljun exécute plus de 10 microservices différents sur la plateforme IBM. « Le fait qu’IBM Cloud Code Engine se charge de toute la mise à l’échelle, aussi bien lorsqu’il s’agit d’accroître la capacité, de la réduire ou de s’adapter aux fluctuations, signifie qu’il me suffit de concevoir l’architecture puis de la laisser se gérer elle-même », explique Tore Stenbock.

Aujourd’hui, cette architecture se compose de trois portails distincts. La première est une application mobile destinée aux utilisateurs afin qu’ils puissent localiser et réserver des bornes de recharge à l’avance. Le second est un portail pour les développeurs, qui fournit une interface protégée par mot de passe où les partenaires peuvent consulter les projets, obtenir des clés API, des jetons d’accès, ajouter des bornes de recharge et plus encore. Enfin, le portail des opérations constitue le noyau des activités de gestion interne d’Eljun, telles que la création de clubs et la mise en relation des utilisateurs.