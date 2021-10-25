Les entreprises s’orientent vers une automatisation plus large du workflow dans les opérations et dans les processus informatiques. Cela permet d’accélérer les processus et d’améliorer la communication.
L’automatisation du workflow optimise les processus en remplaçant les tâches manuelles par un logiciel qui exécute tout ou partie d’un processus. Aujourd’hui, cela se fait généralement par le biais d’un logiciel d’automatisation de workflow composé de fonctionnalités low code à glisser-déposer et d’interfaces utilisateur.
De nombreux outils intègrent également l’intelligence artificielle (IA), bien que ce ne soit pas nécessaire pour automatiser les workflows avec succès. Les programmes logiques basés sur des règles sont tout aussi efficaces pour remédier aux inefficiences du workflow et faciliter la collaboration.
L’automatisation réduit les erreurs humaines et élimine de nombreuses tâches répétitives et chronophages, telles que la saisie manuelle des données. Les entreprises avec des processus manuels obsolètes ne peuvent pas évoluer de manière fiable avec des processus à forte intensité de main-d’œuvre et de capital. En favorisant l’automatisation, les entreprises améliorent leur capacité d’évolutivité.
L’automatisation du workflow offre également aux entreprises les avantages suivants :
L’automatisation des workflows a amélioré les versions et les canaux de communication plus clairs entre les développeurs et les opérations, deux domaines traditionnellement indépendants. Cela permet de lever les obstacles DevOps courants, tels que les goulots d’étranglement et les suivis, qui résultent du cloisonnement des canaux de développement et d’opérations.
L’automatisation des workflows permet une meilleure supervision administrative du cloud, du réseau, du système d’exploitation et de l’interactivité entre les différents services. En outre, il ajoute une couche de visualisation critique pour mieux configurer, superviser et analyser l’état de santé, la sécurité et les défaillances du réseau.
Il existe deux types d’automatisation de workflow : les workflows de processus métier (BP) et les workflows de processus robotisés (RP).
La méthodologie de business process management (BPM) est la façon dont les entreprises structurent leurs processus pour servir au mieux leurs clients. Il accélère les workflows des processus métier vers une efficacité accrue pour atteindre les objectifs commerciaux essentiels à la mission. Dans de nombreux cas, les logiciels d’automatisation de workflow sont conçus selon la philosophie BPM. Le logiciel automatise les workflows des processus métier pour optimiser les tâches traditionnellement effectuées manuellement. Les fonctionnalités de remplissage automatique et de macro d’Excel sont les premiers exemples d’automatisation du workflow.
Aujourd’hui, les logiciels automatisent les processus robotiques (connus sous le nom d’ automatisation robotisée des processus ou RPA) et sont conçus pour permettre aux robots d’effectuer un travail similaire à celui des humains. Dans de nombreux cas, les bots collaborent avec le service informatique (et d’autres domaines) pour prendre en charge les processus administratifs. Ils peuvent identifier et suggérer les informations les plus pertinentes pour résoudre les erreurs de traitement, mais également répondre aux demandes du centre d’assistance, aux authentifications de connexion et intervenir dans les erreurs de traitement.
L’automatisation du workflow est un terme technique qui désigne une pratique utilisée depuis des centaines d’années. Les chaînes d’assemblage et la fabrication pendant la révolution industrielle et l’agriculture, par la suite, ont été parmi les premiers secteurs à utiliser les workflows RPA. Cependant, ces modèles étaient basés sur des machines, et non sur des logiciels.
Vous pouvez appliquer l’automatisation à la plupart des types de workflows. Par exemple, vous pouvez automatiser les modèles de documents d’accueil des employés pour les ressources humaines ou définir et automatiser les workflows d’approbation pour tous les membres de votre équipe.
Les logiciels d’automatisation des workflows sont utilisés dans la plupart des domaines et des secteurs :
Les startups d’automatisation de workflow innovent dans le domaine pour offrir des automatisations réseau standardisées, des processus d’approbation et la synchronisation des données entre applications avec des solutions API intégrées.
Le plus important est un changement de conception vers l’automatisation des workflows low code, qui élargit le champ d’application des personnes pouvant créer et déployer des workflows pour inclure les décideurs et les collaborateurs directs. Les entreprises pourraient ainsi abandonner les structures organisationnelles descendantes et adopter des systèmes collaboratifs plus symétriques qui accélèrent l’amélioration des processus.
L’IA dans l’automatisation des workflows est une autre grande tendance dans l’entreprise. L’automatisation alimentée par l’IA permet aux entreprises de s’appuyer sur des modèles de données et sur l’machine learning afin d’utiliser l’analyse prédictive et les informations pour améliorer les processus.
Ces solutions vont transformer l’écosystème des réseaux informatiques, où l’administration réseau est considérée comme l’un des derniers processus manuels à être automatisés.
Les logiciels d’automatisation de workflow qui seront mis sur le marché aujourd’hui incluront des fonctionnalités qui amélioreront la capacité de l’informatique à contrôler et à naviguer les problèmes de réseau. Les workflows visuels gagneront en popularité pour une création et une médiation de workflow plus faciles à travers les réseaux informatiques.
Les entreprises peuvent également compter sur des modèles de workflows qui peuvent servir de blocs fonctionnels pour gérer les futures automatisations, ainsi que sur des fonctionnalités d’intégration avec des automatisations de workflows préexistantes.
Le logiciel d’automatisation des workflows d’IBM est une solution low-code qui s’intègre aux solutions cloud tierces couramment utilisées et qui emploie des applications low code et le machine learning.
L’offre principale d’automatisation des workflows d’IBM est IBM Cloud Pak for Business Automation. Elle permet aux entreprises de connecter les processus, les informations et les personnes pour une vision globale de l’activité de l’entreprise. IBM Cloud Pak for Business Automation comprend également l’analyse, des fonctionnalités de collaboration et un système de gestion des règles métier.
Notre solution est flexible et conçue pour fonctionner avec n’importe quel type de workflow. Elle tire parti de la logique basée sur des règles pour créer des workflows automatisés pour les opérations métier. Les workflows peuvent être standardisés et réutilisés pour réduire les inefficacités et donner à votre équipe plus de temps pour les tâches à forte valeur ajoutée.
En savoir plus sur la façon dont IBM Cloud Pak for Business Automation permet à votre entreprise de tirer parti de fonctionnalités évolutives à travers vos opérations métier.
