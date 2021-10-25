Il existe deux types d’automatisation de workflow : les workflows de processus métier (BP) et les workflows de processus robotisés (RP).

Workflows de processus métier

La méthodologie de business process management (BPM) est la façon dont les entreprises structurent leurs processus pour servir au mieux leurs clients. Il accélère les workflows des processus métier vers une efficacité accrue pour atteindre les objectifs commerciaux essentiels à la mission. Dans de nombreux cas, les logiciels d’automatisation de workflow sont conçus selon la philosophie BPM. Le logiciel automatise les workflows des processus métier pour optimiser les tâches traditionnellement effectuées manuellement. Les fonctionnalités de remplissage automatique et de macro d’Excel sont les premiers exemples d’automatisation du workflow.

Workflows robotisés

Aujourd’hui, les logiciels automatisent les processus robotiques (connus sous le nom d’ automatisation robotisée des processus ou RPA) et sont conçus pour permettre aux robots d’effectuer un travail similaire à celui des humains. Dans de nombreux cas, les bots collaborent avec le service informatique (et d’autres domaines) pour prendre en charge les processus administratifs. Ils peuvent identifier et suggérer les informations les plus pertinentes pour résoudre les erreurs de traitement, mais également répondre aux demandes du centre d’assistance, aux authentifications de connexion et intervenir dans les erreurs de traitement.

L’automatisation du workflow est un terme technique qui désigne une pratique utilisée depuis des centaines d’années. Les chaînes d’assemblage et la fabrication pendant la révolution industrielle et l’agriculture, par la suite, ont été parmi les premiers secteurs à utiliser les workflows RPA. Cependant, ces modèles étaient basés sur des machines, et non sur des logiciels.