Qu’est-ce que MongoDB ?

MySQL utilise un langage de requête structuré pour accéder aux données stockées. Dans ce format, les schémas sont utilisés pour créer des structures de base de données, et les différents types de données sont standardisés au moyen de tables afin que les valeurs soient consultables et puissent être interrogées correctement. MySQL est une solution mature adaptée à diverses fins telles que les bases de données de sites Web, les applications et la gestion des produits commerciaux.

MySQL, plus strict dans sa structure, est préférable à MongoDB lorsqu’il est essentiel de garantir l’intégrité et l’isolation des données, par exemple dans la gestion des données transactionnelles. Mais MongoDB, avec son format plus souple et ses performances supérieures, s’avère plus adapté lorsque la rapidité et la disponibilité sont prioritaires.