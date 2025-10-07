Qu'est-ce que l'analyse des sentiments ?

Les gens disposent à présent d'une myriade de moyens pour exprimer leurs sentiments en ligne ; ainsi, les organisations ont besoin d'outils puissants pour surveiller ce qui se dit à leur sujet et à propos de leurs produits et services en temps quasi réel. Selon un récent rapport de la Technology and Services Industry Association, à mesure que les entreprises adopteront l'analyse des sentiments et commenceront à l'utiliser pour examiner davantage de conversations et d'interactions, il deviendra plus facile d'identifier les points de friction des clients à chaque étape de leur parcours. 1

Fournir des résultats plus objectifs grâce aux avis des clients

Les derniers outils d'analyse des sentiments basés sur l'intelligence artificielle (IA) aident les entreprises à filtrer les avis et les Net Promoter Scores (NPS) pour détecter tout biais personnel. Elles peuvent donc obtenir des opinions plus objectives sur leur marque, leurs produits et leurs services. Par exemple, si un client exprime une opinion négative en même temps qu'une opinion positive dans un avis, un humain examinant l'évaluation pourrait la qualifier de négative avant d'atteindre les termes positifs. La classification des sentiments améliorée par l'IA permet de trier et de classer le texte de manière objective, afin d'éviter cela et de refléter les deux sentiments.

Parvenir à une plus grande évolutivité des programmes de business intelligence

L'analyse des sentiments permet aux entreprises disposant de vastes quantités de données non structurées d'analyser et d'extraire rapidement et efficacement des informations pertinentes. Avec la quantité de texte générée par les clients sur les canaux numériques, les équipes humaines peuvent facilement être submergées par les informations. Des outils solides d'analyse des sentiments des clients, basés sur le cloud et améliorés par l'IA aident les organisations à bénéficier d'une business intelligence à partir de leurs données clients à l'échelle, sans gaspiller inutilement des ressources.

Surveiller en temps réel la réputation de la marque

Les entreprises modernes doivent réagir rapidement en cas de crise. Les opinions exprimées sur les réseaux sociaux, qu'elles soient véridiques ou non, peuvent détruire la réputation d'une marque, même si de nombreuses années ont été nécessaires pour la construire. En matière d'analyse des sentiments, des outils fiables et améliorés par l'IA aident les dirigeants à surveiller l'opinion globale envers leur marque afin de pouvoir repérer les problèmes potentiels et les résoudre rapidement.