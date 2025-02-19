Les réseaux neuronaux de graphes (GNN) sont une architecture de réseau neuronal profond populaire dans les applications pratiques et la recherche de pointe en matière de machine learning. Ils utilisent un modèle de réseau de neurones pour représenter des données sur les entités et leurs relations. Ils servent au data mining dans le monde réel, à la compréhension des réseaux sociaux, aux graphes de connaissances, aux systèmes de recommandation et à la bio-informatique.

Le développement des GNN s’est inspiré des algorithmes d’apprentissage profond tels que les réseaux de neurones convolutifs (CNN) et les réseaux de neurones récurrents (RNN), mais ils ont plusieurs différences clés. Les CNN sont conçus pour les données ayant une structure de type grille, comme les pixels d’une image. Chaque pixel peut être connecté à 8 autres pixels au maximum. En revanche, les RNN sont adaptés aux structures de séquence où chaque élément peut être connecté à deux autres éléments au maximum, comme une chaîne de mots dans un texte. Dans les données structurées en graphes, tout élément peut avoir une ou plusieurs connexions, et il peut n’y avoir aucune cohérence entre les nombres de connexions pour un élément spécifique.

Les réseaux neuronaux de graphes sont une mise en œuvre de l’apprentissage profond géométrique1, qui est classé en quatre catégories fondamentales :

L’apprentissage sur graphe, qui apprend les données de type graphe.

L’apprentissage sur grille, qui apprend sur les images de type données et d’autres types de données qui peuvent être décrites par des grilles.

L’apprentissage sur groupe, qui apprend comment les informations se rapportent à un groupe parent. C’est un outil puissant lorsque les données sont acquises à partir d’un groupe comme une sphère, par exemple : des données géologiques provenant de différentes sources sur la Terre.

L’apprentissage sur maillage, qui apprend comment les informations sont réparties sur un maillage irrégulier, comme l’analyse et la prévision des éléments du modèle 3D d’un objet.

Les GNN constituent un domaine de recherche actif dans l’intelligence artificielle, mais ils sont bien pris en charge par des bibliothèques et des outils créés dans des langages tels que Python et des cadres des exigences tels que TensorFlow et PyTorch.