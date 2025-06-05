Qu’est-ce qu’un modèle de séries temporelles ?

La modélisation des séries temporelles consiste à utiliser des algorithmes de machine learning et des méthodes statistiques pour analyser les points de données qui changent au cours d’une période donnée.

Les jeux de données des séries temporelles diffèrent des autres jeux de données dans la mesure où ils ne sont pas constitués de points de données indépendants et non liés. Alors que de nombreux jeux de données sont basés sur des observations individuelles, les jeux de données des séries temporelles sont étiquetés avec des horodatages et suivent les variables dans le temps, créant des dépendances entre les points de données. Les dépendances sont des relations entre des points de données dans lesquels la valeur de l’un affecte celle de l’autre.

Dans la modélisation univariée des séries temporelles, le temps est la seule variable indépendante. Toutes les autres variables dépendent des valeurs précédentes. La modélisation multivariée des séries temporelles introduit des variables plus indépendantes, telles que les conditions météorologiques ou les informations démographiques.