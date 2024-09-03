Modèles de séries temporelles : la révolution silencieuse dans les prévisions optimisées par l’IA

Les grands modèles de langage font la une des journaux, mais une autre catégorie d’IA pourrait changer la façon dont les entreprises prédisent l’avenir. Des modèles de séries temporelles compacts et efficaces transforment la prévision dans tous les secteurs.

Le TinyTimeMixer (TTM) d’IBM illustre parfaitement cette tendance. Avec moins d’un million de paramètres, le TTM fournit des prévisions fiables sans les exigences informatiques de ses homologues plus volumineux.

« Les prévisions peuvent être un outil puissant lorsqu’elles sont utilisées correctement, explique Joshua Noble, stratège technique chez IBM. La capacité à prévoir la demande, les revenus, les coûts, les pannes d’appareils ou les changements du marché est un atout précieux pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. »

Le secteur de l’IA a récemment connu un regain d’intérêt pour les modèles de langage plus petits et plus efficaces. Ces modèles compacts visent à offrir des performances comparables à celles de leurs homologues plus volumineux, tout en nécessitant moins de puissance de calcul et de mémoire. Ainsi, Mistral AI a attiré l’attention avec son modèle Mixtral 8x7B, qui utilise une approche Mixture of Experts pour atteindre des performances élevées avec un nombre de paramètres relativement faible.

Cette tendance vers l’« IA allégée » reflète un intérêt croissant pour le déploiement pratique et l’accessibilité, ce qui pourrait démocratiser la technologie de l’IA pour un plus large éventail d’applications et d’appareils.