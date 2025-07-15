La sélection du modèle d’IA est importante, car c’est elle qui détermine les performances du système de machine learning . Les différents modèles ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, et choisir le bon modèle affecte directement la réussite du projet. La sélection des modèles est une première étape dans le pipeline de machine learning, qui permet de créer et de déployer des modèles de ML.

Certaines tâches nécessitent des modèles complexes capables de capturer les détails d’un jeu de données , mais qui peuvent avoir du mal à être généralisés à de nouvelles données. Ils peuvent également s’accompagner de demandes de calcul et de ressources plus élevées. D’autres tâches sont plus adaptées aux modèles plus petits et simples conçus dans un but spécifique.

Choisir le modèle adapté à la tâche vous permettra de :